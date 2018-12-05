Причиной пожара в БСМП №1 стал поджог

После пожара дознаватель и инспектор МЧС России по Омской области приступили к осмотру места происшествия и опросу очевидцев. Удалось выяснить, что возгорание началось в металлической пристройке к больнице, которая использовалась для хранения картона и мусора. Очевидцы заметили, как неизвестный занес в помещение открытый источник огня, что и стало причиной пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.