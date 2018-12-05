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Причиной пожара в БСМП №1 стал поджог

Причиной пожара в БСМП №1 стал поджог

5 декабря 2018, 13:31
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
Дознаватели и инспекторы МЧС России по Омской области выяснили, что стало причиной пожара в Больнице скорой медицинской помощи №1, расположенной в Кировском административном округе.

Напомним, пожар произошел накануне, 4 декабря. В общей сложности было эвакуировано 324 человека персонала и пациентов больницы. Из подвала медицинского учреждения звеньями газодымозащитной службы были спасены три человека. На ликвидацию пожара ушел 1 час и 9 минут.

После пожара дознаватель и инспектор МЧС России по Омской области приступили к осмотру места происшествия и опросу очевидцев. Удалось выяснить, что возгорание началось в металлической пристройке к больнице, которая использовалась для хранения картона и мусора. Очевидцы заметили, как неизвестный занес в помещение открытый источник огня, что и стало причиной пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

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