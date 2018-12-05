Омской области дали 9 миллионов, чтобы развивать волонтерство

Омская область вошла в число победителей конкурса «Регион добрых дел», который проводился Федеральным агентством по делам молодежи в целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
От лица Омской области сертификат получили присутствующие на мероприятии заместитель председателя Правительства Омской области Владимир Компанейщиков и заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.