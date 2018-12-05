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Омской области дали 9 миллионов, чтобы развивать волонтерство

Омской области дали 9 миллионов, чтобы развивать волонтерство

5 декабря 2018, 11:53
Фото: omskportal.ru
Накануне, 4 декабря, на Международном форуме добровольцев, который проходит в Москве, Омская область получила сертификат на 9 млн рублей, которые пойдут на развитие волонтерского движения в регионе.

Омская область вошла в число победителей конкурса «Регион добрых дел», который проводился Федеральным агентством по делам молодежи в целях реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

От лица Омской области сертификат получили присутствующие на мероприятии заместитель председателя Правительства Омской области Владимир Компанейщиков и заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Татьяна Руденок, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

#Новости#Волонтерство#Общество
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