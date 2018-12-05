Омские следователи решают, как поступить с многодетной омичкой, бросившей детей

Многодетная мать вернулась в Омск, чтобы явиться в полицию с повинной. 28-летняя женщина, оставившая годовалую малышку и еще троих детей, предстанет перед судом по статье «оставление в опасности».
По данным Следственного комитета, женщина оставила записку, в которой попросила государство позаботиться о своих отпрысках, и уехала с новым знакомым в подмосковный город Ногинск. Как рассказала сама женщина, о том, что ребенок выпал из окна она не подозревала, а когда узнала об этом из СМИ, то сразу же решила обратиться в органы полиции.
С подозреваемой проводятся следственные действия. С пострадавшей девочкой все в порядке, сейчас она находится в специализированном детском учреждении.