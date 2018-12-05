Омичам помогут не на словах, а на деле стать деловыми людьми

Образовательная программа реализуется за счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета бюджету Омской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».