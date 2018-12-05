Омичам помогут не на словах, а на деле стать деловыми людьми

Участники не только приобретут реальные навыки ведения бизнеса, но и сами смогут создать малые и средние предприятия. Круг вопросов, включенных в план занятий, обширен - основы предпринимательства, юридические аспекты предпринимательской деятельности, развитие предпринимательских качеств, навыки отбора бизнес-идей, бизнес-планирование.
Молодые люди примут участие в тренингах, дискуссиях, мастер-классах, смогут выбрать организационно-правовую форму и систему налогообложения для будущего бизнеса.
По итогам обучения участники образовательной программы смогут получить:
- сертификат участника образовательной программы;
- удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Место проведения: г. Омск, ул. Чапаева, дом 111 (Бизнес-инкубатор).
Всех желающих принять участие в образовательной программе приглашаем подать заявку на сайте - http://предприниматель55.рф
или по телефону 8-913-915-35-98
Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии программы «Ты-предприниматель» в Омской области 8-913-605-13-40
К участию в образовательной программе не допускаются лица, прошедшие обучение в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» в течение 2018 года в иных организациях.
Образовательная программа реализуется за счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета бюджету Омской области на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по содействию развитию молодежного предпринимательства в рамках подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика».
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