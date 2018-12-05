Латария заложил свою свиноферму под кредит в Сбербанке

Как сообщается на сайте Единой системы нотариальных сообщений, кормиловское ООО «Руском-Агро» для получения кредита в Сбербанке заложило часть собственного движимого имущества. Всего в перечень вошло 79 позиций. Стоимость каждой неизвестна, как и общая сумма кредита.
Так, согласно договору между компаниями от 29 ноября, в залог к финансовому учреждению попали трансформаторные подстанции, системы подкорма ремсвинок, система очистки воды и генератор холодного тумана. Также в списке значатся системы поения, кормления, поддержания температуры и моющие аппараты.
Получить оперативный комментарий у Темури Латария не удалось. Гендиректор ООО «Руском-Агро» Валерий Гоман также не смог оперативно пояснить, на что компания потратит полученные от кредита деньги.
Вероятно, полученные от Сбербанка деньги Латария пустит на осуществление проекта по выращиванию и переработке индейки. Ранее бизнесмен заявлял о том, что ему на эти цели понадобится порядка 1 млрд рублей.