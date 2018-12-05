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Латария заложил свою свиноферму под кредит в Сбербанке

Латария заложил свою свиноферму под кредит в Сбербанке

5 декабря 2018, 16:13
Фото: kvnews.ru
Бизнесмен Темури Латария прокредитовался в Сбербанке. Бизнесмен заложил 79 позиций имущества, принадлежащего ООО «Руском-Агро».

Как сообщается на сайте Единой системы нотариальных сообщений, кормиловское ООО «Руском-Агро» для получения кредита в Сбербанке заложило часть собственного движимого имущества. Всего в перечень вошло 79 позиций. Стоимость каждой неизвестна, как и общая сумма кредита.

Так, согласно договору между компаниями от 29 ноября, в залог к финансовому учреждению попали трансформаторные подстанции, системы подкорма ремсвинок, система очистки воды и генератор холодного тумана. Также в списке значатся системы поения, кормления, поддержания температуры и моющие аппараты.

Получить оперативный комментарий у Темури Латария не удалось. Гендиректор ООО «Руском-Агро» Валерий Гоман также не смог оперативно пояснить, на что компания потратит полученные от кредита деньги.

Вероятно, полученные от Сбербанка деньги Латария пустит на осуществление проекта по выращиванию и переработке индейки. Ранее бизнесмен заявлял о том, что ему на эти цели понадобится порядка 1 млрд рублей.

#Новости#Бизнес и власть#Темури Латария#Сбербанк#Залог#Экономика#Омск сегодня
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