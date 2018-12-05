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Глава омского Минздрава поддержал запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года

Глава омского Минздрава поддержал запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года

5 декабря 2018, 10:17
Фото: Город55
«Это правильное решение, в моем понимании».

В Омске прошли общественные слушания на тему «Смертность населения Омской области: тенденции, причины и пути снижения». Организатор - Общественная палата Омской области. В совещании приняли участие представители регионального Минздрава и Минэкономики, УВД, Роспотребнадзора, Омскстата, общественники.

По словам заместителя, руководителя Омскстата Натальи Фокиной, смертность от всех видов внешних воздействий в Омской области в этом году снижается и лишь по двум показателям отмечается существенный рост: от травм при ДТП – 5,5% и от случайных отравлений алкоголем – 20%.

«За январь-сентябрь 2018 года зарегистрировано 239 случайных отравлений алкоголем со смертельным исходом. Под воздействием алкоголя находился каждый второй погибший от внешних факторов. Средний возраст смерти от причин, обусловленных алкоголем – 53 года, от отравления алкоголем умирали еще раньше, не доживая до 51 года», - отметила она.

Одной из серьезных проблем назвал смертность от алкоголя министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко. По его мнению, повышение возраста продажи алкоголя с 21 года может улучшить ситуацию.

«Алкоголь с 21 года - это правильное решение в моем понимании. Это тоже как-то ограничит последствия. Только единственное, чтобы перегибов здесь не было, чтобы не стали больше подпольно продавать. Здесь закрыли, там открыли. В данном случае нам УВД большие помощники», - сказал министр.

Заместитель секретаря Общественной палаты Омской области Игорь Боровский считает, что, обсуждая тему смертности, надо подходить комплексно и говорить о всем спектре вопросов.

«Специалисты говорят, что 50% здоровья человека зависит от его образа жизни и условий. И только 10-15% - это медицинская помощь и состояние здравоохранения. Значение имеет экология, генетика человека. Здесь и вопросы отравления алкоголем, ДТП. Есть проект «Трезвая Россия» - предлагают увеличить средний возраст продажи алкоголя. У нас происходит алкоголизация молодежи. Вместе с государством надо проводить работу, направленную на воспитание подрастающего поколения», - подчеркнул Боровский.

По итогам совещания Общественная палата направит губернатору предложения для включения в план работы правительства Омской области.

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