Глава омского Минздрава поддержал запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года

«Алкоголь с 21 года - это правильное решение в моем понимании. Это тоже как-то ограничит последствия. Только единственное, чтобы перегибов здесь не было, чтобы не стали больше подпольно продавать. Здесь закрыли, там открыли. В данном случае нам УВД большие помощники», - сказал министр.