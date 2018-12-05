Депутаты не дадут министру Стороженко продать госпиталь ветеранов

Как сказал корреспонденту глава комитета по собственности Заксобрания Степан Бонковский, теперь правительству не удастся по-тихому реализовать объект.
«Мы берем на контроль, и сейчас дешево, келейно продать объект будет невозможно. Там идет оздоровление ветеранов и было бы неправильно, если бы мы сейчас данный объект выставили на приватизацию. Учитывая, что он в центре, конечно, у него будет привлекательная стоимость, но депутаты сегодня приняли решение разобраться в данной ситуации.
Я считаю, что касается наших ветеранов, их оздоровления, необходимо, бесспорно, оставлять в собственности правительства Омской области. Да, это социальная нагрузка на бюджет, но мы поддерживаем наших ветеранов. Если этот объект будет продан, мы потеряем эту функцию, это будет неправильно. Что касается госпиталя, я думаю, что мы ветеранов отстоим», - прокомментировал ситуацию с госпиталем Городу55 депутат.
Напомним, ранее министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко заявил, что его ведомство рассматривает два варианта решения проблемы отсутствия парковой зоны на территории госпиталя ветеранов войн. Один из них - оставить объект и создать прогулочную зону, но это если дадут деньги в федерации, а другой - продать госпиталь и перевести всех ветеранов в городскую больницу №7.