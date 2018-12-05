Депутаты не дадут министру Стороженко продать госпиталь ветеранов

«Мы берем на контроль, и сейчас дешево, келейно продать объект будет невозможно. Там идет оздоровление ветеранов и было бы неправильно, если бы мы сейчас данный объект выставили на приватизацию. Учитывая, что он в центре, конечно, у него будет привлекательная стоимость, но депутаты сегодня приняли решение разобраться в данной ситуации.