За вчерашний день из Омска вывезли почти 7 тысяч кубометров снега

Внезапно начавшаяся снежная зима заставила омских дорожников работать на износ. Как сообщает начальник контрольно-диспетчерской службы управления дорожного хозяйства Анатолий Бакланов, особое внимание уделяется ликвидации наледей, колейности и зауженности автомагистралей, а также раздвижению снежных валов. По словам Бакланова, эти меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.
«Ледяные дороги» дорожники ликвидируют посредством обработки магистралей песко-соляной смесью. Реагенты обеспечивают быстрое таяние снега, а вместе с ним и наледи на дорогах. После этого дороги прометают. Вчера таким образом ледяные корки были сняты с улиц Маршала Жукова, Конева, Волгоградской, Орджоникидзе, 24-й Северной, Красный путь и с проспекта Комарова.
Помимо автомагистралей, дорожные службы прочистили 21 островок безопасности, 512 пешеходных переходов и 432 остановки общественного транспорта. К борьбе со снегом привлекли 442 единицы снегоуборочной техники.