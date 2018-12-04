За вчерашний день из Омска вывезли почти 7 тысяч кубометров снега

«Ледяные дороги» дорожники ликвидируют посредством обработки магистралей песко-соляной смесью. Реагенты обеспечивают быстрое таяние снега, а вместе с ним и наледи на дорогах. После этого дороги прометают. Вчера таким образом ледяные корки были сняты с улиц Маршала Жукова, Конева, Волгоградской, Орджоникидзе, 24-й Северной, Красный путь и с проспекта Комарова.