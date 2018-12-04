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За вчерашний день из Омска вывезли почти 7 тысяч кубометров снега

За вчерашний день из Омска вывезли почти 7 тысяч кубометров снега

4 декабря 2018, 20:54
Фото: pxhere.com
Всего за прошедшие сутки с омских дорог было снято 252,5 тысячи квадратных метров наледи, раздвинуто 150 километров снежных валов, использовано 1022 тонны противогололедных реагентов.

Внезапно начавшаяся снежная зима заставила омских дорожников работать на износ. Как сообщает начальник контрольно-диспетчерской службы управления дорожного хозяйства Анатолий Бакланов, особое внимание уделяется ликвидации наледей, колейности и зауженности автомагистралей, а также раздвижению снежных валов. По словам Бакланова, эти меры направлены на обеспечение безопасности дорожного движения.

«Ледяные дороги» дорожники ликвидируют посредством обработки магистралей песко-соляной смесью. Реагенты обеспечивают быстрое таяние снега, а вместе с ним и наледи на дорогах. После этого дороги прометают. Вчера таким образом ледяные корки были сняты с улиц Маршала Жукова, Конева, Волгоградской, Орджоникидзе, 24-й Северной, Красный путь и с проспекта Комарова.

Помимо автомагистралей, дорожные службы прочистили 21 островок безопасности, 512 пешеходных переходов и 432 остановки общественного транспорта. К борьбе со снегом привлекли 442 единицы снегоуборочной техники.

#Новости#Уборка снега#Город#Омск сегодня
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