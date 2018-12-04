За колбасу и 3 бутылки алкоголя омич отправится за решетку

Горе-вора задержали на месте преступления, когда он пытался пронести под кофтой мимо кассы палку колбасы и три бутылки алкогольных напитков. Продавцы заметили, как мужчина прятал продукты у себя под одеждой, но выйти из магазина, не заплатив за товар, ему никто не позволил.