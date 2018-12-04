За колбасу и 3 бутылки алкоголя омич отправится за решетку

Горе-вора задержали на месте преступления, когда он пытался пронести под кофтой мимо кассы палку колбасы и три бутылки алкогольных напитков. Продавцы заметили, как мужчина прятал продукты у себя под одеждой, но выйти из магазина, не заплатив за товар, ему никто не позволил.
Полицейские, вызванные на место происшествия сотрудниками магазина, во время досмотра изъяли у омича спрятанные продукты. Как сообщает пресс-служба МВД, подозреваемому в краже было 36 лет и ранее он уже не единожды привлекался к ответственности за кражи и незаконное хранение наркотических веществ.
Следствие установило, что за последнее время мужчина аналогичным образом обчистил не один магазин. На его счету оказались 31 кража и 4 грабежа. В общей сложности омич причинил организациям ущерб на 100 000 рублей.
Схема всех преступлений проста: мужчина прятал под одежду элитный алкоголь и дорогую колбасу, после чего продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужны.
Что делать с вором-рецидивистом – решит Ленинский районный суд, куда были направлены материалы уголовного дела.