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За колбасу и 3 бутылки алкоголя омич отправится за решетку

За колбасу и 3 бутылки алкоголя омич отправится за решетку

4 декабря 2018, 20:58
Фото: pxhere.com
Местного вора-рецидивиста отправят под суд за 35 краж из супермаркетов города.

Горе-вора задержали на месте преступления, когда он пытался пронести под кофтой мимо кассы палку колбасы и три бутылки алкогольных напитков. Продавцы заметили, как мужчина прятал продукты у себя под одеждой, но выйти из магазина, не заплатив за товар, ему никто не позволил.

Полицейские, вызванные на место происшествия сотрудниками магазина, во время досмотра изъяли у омича спрятанные продукты. Как сообщает пресс-служба МВД, подозреваемому в краже было 36 лет и ранее он уже не единожды привлекался к ответственности за кражи и незаконное хранение наркотических веществ.

Следствие установило, что за последнее время мужчина аналогичным образом обчистил не один магазин. На его счету оказались 31 кража и 4 грабежа. В общей сложности омич причинил организациям ущерб на 100 000 рублей.

Схема всех преступлений проста: мужчина прятал под одежду элитный алкоголь и дорогую колбасу, после чего продавал, а вырученные деньги тратил на личные нужны.

Что делать с вором-рецидивистом – решит Ленинский районный суд, куда были направлены материалы уголовного дела.

#Новости#Кража#Общество
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