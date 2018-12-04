В ФОКе на Левобережье Омска постелили каучуковый паркет

Сегодня, 4 декабря, в физкультурно-оздоровительном комплексе на Левобережье состоялось торжественное открытие обновленного игрового зала. Главным событием торжества стал блиц-турнир по баскетболу, за победу в котором поборолись юные спортсменки. Вечером же новую площадку «обкатают» и баскетболистки постарше.
Также сегодня для групп подготовки Центра игровых видов спорта провели мастер-класс игроки команды «Нефтяник», а немногим позже состоялся выставочный матч команд «Нефтяник-юниор» и «Нефтяник-ДЮБЛ».
Обновленный паркет комплекса на Дианова станет основной базой для тренировок для женской баскетбольной команды «Нефтяник», также команды «Нефтяник-ДЮБЛ» и детских групп из Центра игровых видов спорта для воспитания резерва баскетбольной сборной.
В правительстве Омской области заверили, что обновленная площадка имеет лучшие характеристики по стабильности, упругости и износостойкости по сравнению с традиционным деревянным покрытием. Каучуковый паркет обошелся Омской области в 3,7 миллиона рублей.