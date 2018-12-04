Город55
ГлавноеВсе новости
В ФОКе на Левобережье Омска постелили каучуковый паркет

В ФОКе на Левобережье Омска постелили каучуковый паркет

4 декабря 2018, 21:00
Фото: www.omskportal.ru
В ФОКе на Дианова завершился монтаж игрового покрытия перед проведением официальных соревнований Российской федерации баскетбола. Паркет изготовлен из массива бразильской гевеи и соответствует требованиям Международной федерации баскетбола.

Сегодня, 4 декабря, в физкультурно-оздоровительном комплексе на Левобережье состоялось торжественное открытие обновленного игрового зала. Главным событием торжества стал блиц-турнир по баскетболу, за победу в котором поборолись юные спортсменки. Вечером же новую площадку «обкатают» и баскетболистки постарше.

Также сегодня для групп подготовки Центра игровых видов спорта провели мастер-класс игроки команды «Нефтяник», а немногим позже состоялся выставочный матч команд «Нефтяник-юниор» и «Нефтяник-ДЮБЛ».

Обновленный паркет комплекса на Дианова станет основной базой для тренировок для женской баскетбольной команды «Нефтяник», также команды «Нефтяник-ДЮБЛ» и детских групп из Центра игровых видов спорта для воспитания резерва баскетбольной сборной.

В правительстве Омской области заверили, что обновленная площадка имеет лучшие характеристики по стабильности, упругости и износостойкости по сравнению с традиционным деревянным покрытием. Каучуковый паркет обошелся Омской области в 3,7 миллиона рублей.

#Новости#Спортивные площадки#Спортивные соревнования#Спорт#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18