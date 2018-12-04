В ФОКе на Левобережье Омска постелили каучуковый паркет

Сегодня, 4 декабря, в физкультурно-оздоровительном комплексе на Левобережье состоялось торжественное открытие обновленного игрового зала. Главным событием торжества стал блиц-турнир по баскетболу, за победу в котором поборолись юные спортсменки. Вечером же новую площадку «обкатают» и баскетболистки постарше.