Город55
ГлавноеВсе новости
Приставы объяснили задержание Нателы Полежаевой

Приставы объяснили задержание Нателы Полежаевой

4 декабря 2018, 21:12
Фото: Александр Румянцев / newsomsk.ru
Сегодня, 4 декабря, судебные приставы задержали директора «Рассвета» Нателу Полежаеву. Женщина некоторое время уклонялась от явки к дознавателю для проведения следствия.

Женщина некоторое время уклонялась от явки к дознавателю для проведения следствия. По информации судебных приставов, Полежаева уже год не может выплатить долги по зарплате своим сотрудникам.

Затянутые сроки делопроизводства по статье «Неисполнение госслужащими судебных предписаний» побудили судебных приставов пойти на крайние меры – директора омского центра реабилитации принудительно доставили в Управление Федеральной Службы судебных приставов.

Натела Полежаева недолго задержалась в кабинете у приставов: после окончания следственных действий, которые продлились около двух часов, она уже могла беспрепятственно покинуть Управление.

#Новости#Натела Полежаева#Санаторий "Рассвет"#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18