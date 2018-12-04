Приставы объяснили задержание Нателы Полежаевой

Женщина некоторое время уклонялась от явки к дознавателю для проведения следствия. По информации судебных приставов, Полежаева уже год не может выплатить долги по зарплате своим сотрудникам.
Затянутые сроки делопроизводства по статье «Неисполнение госслужащими судебных предписаний» побудили судебных приставов пойти на крайние меры – директора омского центра реабилитации принудительно доставили в Управление Федеральной Службы судебных приставов.
Натела Полежаева недолго задержалась в кабинете у приставов: после окончания следственных действий, которые продлились около двух часов, она уже могла беспрепятственно покинуть Управление.