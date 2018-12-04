Политологи и журналисты сошлись на турнире по смешанным единоборствам

Участники сражались в перчатках для бокса в формате 3 раундов по 1,5 минуты. Кроме наиболее опасных для здоровья, можно было использовать любые другие бойцовские приемы рассказывают “Новые известия”.
Успех мероприятия обусловил решение организаторов проводить такие мероприятия в декабре каждого года. Более того, параллельно планируется учредить “Битву политиков”. Это связано с поступившими предложениями от действующих политиков, которые тоже хотели поучаствовать в таком мероприятии. Заявки на участие в турнире принимает руководитель проекта, вице-президент и председатель Комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко.
Примечательно, что большинство бойцов находились в хорошей форме, проявляли стойкость духа и энтузиазм. Однако все мероприятие прошло в русле доброжелательного и уважительного неформального взаимодействия, а не проявления жестокости или враждебности.
По итогам мероприятия, организаторы озвучили идеи учреждения новых турниров уже по другим видам спорта, в частности по плаванию. Организаторы уверены, что такие проекты способствуют популяризации как спорта, так и профессий политтехнологов, политических юристов, журналистов и политиков.