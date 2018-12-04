Политологи и журналисты сошлись на турнире по смешанным единоборствам

Успех мероприятия обусловил решение организаторов проводить такие мероприятия в декабре каждого года. Более того, параллельно планируется учредить “Битву политиков”. Это связано с поступившими предложениями от действующих политиков, которые тоже хотели поучаствовать в таком мероприятии. Заявки на участие в турнире принимает руководитель проекта, вице-президент и председатель Комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко.