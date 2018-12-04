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Политологи и журналисты сошлись на турнире по смешанным единоборствам

Политологи и журналисты сошлись на турнире по смешанным единоборствам

4 декабря 2018, 18:13
Фото: pixabay.com
В турнире “Битва политтехнологов” участвовали 11 политтехнологов, политологи, политические юристы, журналисты РБК и “Дождя”. Состязание прошло 1 декабря, а в качестве его организаторов выступили Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) и Школа боевых искусств Дмитрия Носова.

Участники сражались в перчатках для бокса в формате 3 раундов по 1,5 минуты. Кроме наиболее опасных для здоровья, можно было использовать любые другие бойцовские приемы рассказывают “Новые известия”.

Успех мероприятия обусловил решение организаторов проводить такие мероприятия в декабре каждого года. Более того, параллельно планируется учредить “Битву политиков”. Это связано с поступившими предложениями от действующих политиков, которые тоже хотели поучаствовать в таком мероприятии. Заявки на участие в турнире принимает руководитель проекта, вице-президент и председатель Комитета по политтехнологиям РАСО Евгений Минченко.

Примечательно, что большинство бойцов находились в хорошей форме, проявляли стойкость духа и энтузиазм. Однако все мероприятие прошло в русле доброжелательного и уважительного неформального взаимодействия, а не проявления жестокости или враждебности.

По итогам мероприятия, организаторы озвучили идеи учреждения новых турниров уже по другим видам спорта, в частности по плаванию. Организаторы уверены, что такие проекты способствуют популяризации как спорта, так и профессий политтехнологов, политических юристов, журналистов и политиков.

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