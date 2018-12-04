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Министр Стороженко готовит омский госпиталь ветеранов к продаже

Министр Стороженко готовит омский госпиталь ветеранов к продаже

4 декабря 2018, 18:25
Фото: www.google.com/maps
Историческая недвижимость рядом с мэрией.

Сегодня, 4 декабря, министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко, отвечая на вопрос о создании в 2019-2024 годах парковой зоны на территории госпиталя ветеранов войн, заявил, что министерство рассматривает два способа решения задачи.

Один из них - продажа госпиталя и перевод ветеранов в другое медицинское учреждение, а второй - все-таки создать прогулочную зону на территории госпиталя.

Но последний вариант - в том случае, если удастся получить федеральные средства. Вопрос должен решиться в ближайшие недели.

«У нас есть два варианта решения проблемы. Первый вариант - продать госпиталь ветеранов, который стоит у нас на Гагарина, где ветераны ВОВ, инвалиды не могут нигде погулять, везде вокруг асфальт, и перевести всех, построив новые корпуса на базе горбольницы №7 в парковой зоне с обратной стороны парка 30 лет ВЛКСМ. Второй вариант. У нас совместно с Минтрудом программа «Демография» и «Старшее поколение» - вот туда мы заложили деньги. Я сейчас не могу ответить, как идет программа Минтруда. Они ее защищают в ближайшие недели в Москве», - рассказал чиновник.

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