Министр Стороженко готовит омский госпиталь ветеранов к продаже

Сегодня, 4 декабря, министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко, отвечая на вопрос о создании в 2019-2024 годах парковой зоны на территории госпиталя ветеранов войн, заявил, что министерство рассматривает два способа решения задачи.
Один из них - продажа госпиталя и перевод ветеранов в другое медицинское учреждение, а второй - все-таки создать прогулочную зону на территории госпиталя.
Но последний вариант - в том случае, если удастся получить федеральные средства. Вопрос должен решиться в ближайшие недели.
«У нас есть два варианта решения проблемы. Первый вариант - продать госпиталь ветеранов, который стоит у нас на Гагарина, где ветераны ВОВ, инвалиды не могут нигде погулять, везде вокруг асфальт, и перевести всех, построив новые корпуса на базе горбольницы №7 в парковой зоне с обратной стороны парка 30 лет ВЛКСМ. Второй вариант. У нас совместно с Минтрудом программа «Демография» и «Старшее поколение» - вот туда мы заложили деньги. Я сейчас не могу ответить, как идет программа Минтруда. Они ее защищают в ближайшие недели в Москве», - рассказал чиновник.