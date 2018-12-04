Министр Стороженко готовит омский госпиталь ветеранов к продаже

«У нас есть два варианта решения проблемы. Первый вариант - продать госпиталь ветеранов, который стоит у нас на Гагарина, где ветераны ВОВ, инвалиды не могут нигде погулять, везде вокруг асфальт, и перевести всех, построив новые корпуса на базе горбольницы №7 в парковой зоне с обратной стороны парка 30 лет ВЛКСМ. Второй вариант. У нас совместно с Минтрудом программа «Демография» и «Старшее поколение» - вот туда мы заложили деньги. Я сейчас не могу ответить, как идет программа Минтруда. Они ее защищают в ближайшие недели в Москве», - рассказал чиновник.