«Россети» завершили подготовку к зимнему сезону

Ливинский обратил внимание на то, что большая часть Российской Федерации уже перешла в зимний сезон, и перед «Россетями» стоит задача по обеспечению условий, при которых электросистема могла бы выдержать максимальные нагрузки, при этом улучшив прошлогодние результаты. Достижение поставленных целей производится благодаря тому, что сотрудники отлично подготовлены, филиалы в полной мере технически оснащены и налажена централизованная система управления электросетевым комплексом. Благодаря этому есть возможность быстрого реагирования на любые отклонения в работе электросети.