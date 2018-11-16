«Россети» завершили подготовку к зимнему сезону

Posted 16 ноября 2018, 12:19
Published 16 ноября 2018, 12:19
Modified 23 февраля 2022, 12:47
Updated 23 февраля 2022, 12:47
Для того, чтобы филиалы холдинга получили паспорта, понадобится 5 дней. Об этом пишут «Новые известия».
Павел Ливинский, генеральный директор холдинга «Россети», прокомментировал получение паспорта готовности, отметив, что работники холдинга круглосуточно и ежедневно работают и всегда готовы выполнить свою работу вне зависимости от погодных условий. Это подтверждается делом и результатами.
Ливинский обратил внимание на то, что большая часть Российской Федерации уже перешла в зимний сезон, и перед «Россетями» стоит задача по обеспечению условий, при которых электросистема могла бы выдержать максимальные нагрузки, при этом улучшив прошлогодние результаты. Достижение поставленных целей производится благодаря тому, что сотрудники отлично подготовлены, филиалы в полной мере технически оснащены и налажена централизованная система управления электросетевым комплексом. Благодаря этому есть возможность быстрого реагирования на любые отклонения в работе электросети.
В штате холдинг для прохождения зимнего сезона подготовлены свыше 49 тысяч сотрудников, входящих в 9 892 бригады, 583 из которых - мобильные. 23 тысячи единиц спецтехники готовы к работе. 5 тысяч единиц оборудования энергопитания также будут использованы в восстановительных работах. К зиме подготовлен в полной мере и аварийный запас.
«Россети» много внимания уделяют тренировочным мероприятиям сотрудников. Всего произведено 156 учебных мероприятий, в том числе большие сборы в Республике Дагестан. В них участвовали 15 филиалов. Мероприятия проводились и в ЦФО. С участием Федерального штаба, с привлечением МЧС России проводились тренировочные мероприятия в условиях низкой температуры воздуха.
Ливинский озвучил поручение подчиненным не прекращать добавочные мероприятия в субъектах, имеющих погодные условия, способные повысить вероятность возникновения внештатных ситуаций в работе электросетей. Это показывает необходимость поддержания и улучшения функциональности штата вне зависимости от прохождения ОЗП. В настоящее время такие учения реализуются в 26 субъектах и продлятся до 22 декабря. В них вовлечены 13 тысяч сотрудников в составе 1 700 бригад и 3 тысячи единиц специализированной техники.