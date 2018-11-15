Жители Москвы выступили против компании-застройщика ПИК

Posted 15 ноября 2018, 14:51
Published 15 ноября 2018, 14:51
Modified 23 февраля 2022, 12:46
Updated 23 февраля 2022, 12:46
Жители утверждают, что ПИК производит «рейдерские захваты» большой территории, прилегающей к территории вокруг жилых домов, а также пытается инициировать снос домов, которые изношены лишь на 40%, а износ несущих конструкций ниже 20%. То есть состояние домов оценивается как «хорошее». К тому же дома являются объектами, представляющими культурную ценность, и были спроектированы по специальным проектам.
Как сообщает телеканал «360», силами горожан была проведена независимая экспертиза, результаты которой подтвердили, что эти дома не подлежат сносу. На группу компаний ПИК это никакого влияния не оказало. Попытка горожан постоять за свое имущество столкнулась с сопротивлением со стороны полиции. Жителей поддержал секретарь московского Городского комитета КПРФ Владимир Родин. Он так подтвердил, что компания без разрешения произвела захват территории и приступила к строительству, подвергая угрозе благополучие района.
Граждане направили жалобу на рассмотрение в Верховный суд РФ. Заседание было проведено 8 ноября. Результатов на данный момент это не возымело, так как суду еще предстоит изучать вспомогательные материалы дела.
Помимо этих проблем, группа компаний ПИК создает для города еще ряд других, которые касаются рекреационных и экологических ресурсов города. Так, от деятельности компании по застройке Мякининской поймы, которая находится уже в другой части города, может пострадать Рублевская водопроводная станция. Загрязнение, которое может повлечь стройка, грозит привести к загрязнению питьевой воды и, соответственно, к экологической катастрофе. Еще одну угрозу для города представляют строительные работы в Дмитровском районе Москвы. Вследствие застройки может быть уничтожен парк «Ветеран». Несмотря не стремление жителей Москвы уберечь тысячи деревьев и экологические ресурсы района, группе компаний в августе удалось через суд завладеть этим земельным участком.
Еще один громкий инцидент, связанный с деятельностью компании ПИК, произошел в районе Саларьево. Здесь на земельном участке, который раньше использовали как полигон для твердых бытовых и промышленных отходов, были построены дома. В организации сообщили, что участки уже давно готовы к безопасному использованию для строительства. Однако проведенные замеры показали многократные превышения показателей по целому ряду химических веществ. Так, содержание в местности хлоридов превышает норму в 8 раз, марганца - в 20 раз, аммония - более чем в 170 раз.
По словам члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который занимается курированием ситуации с деятельностью группы компаний ПИК и присутствовал на недавнем митинге в Кунцево, организация пренебрегает интересами жителей и делает прибыль в ущерб их комфорту, пресекая силовыми методами любое противодействие граждан.