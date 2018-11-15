Жители Москвы выступили против компании-застройщика ПИК

Еще один громкий инцидент, связанный с деятельностью компании ПИК, произошел в районе Саларьево. Здесь на земельном участке, который раньше использовали как полигон для твердых бытовых и промышленных отходов, были построены дома. В организации сообщили, что участки уже давно готовы к безопасному использованию для строительства. Однако проведенные замеры показали многократные превышения показателей по целому ряду химических веществ. Так, содержание в местности хлоридов превышает норму в 8 раз, марганца - в 20 раз, аммония - более чем в 170 раз.