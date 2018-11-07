СМИ ошибочно приписали омбудсмену Удачиной совет сдать детей в приют

Отмечается, что в декабре прошлого года Шахманова на круглом столе в Госсовете РТ также акцентировала внимание на том, что ее лишили права собственности на квартиру, приобретенную в ипотеку. А затем дом, в котором находится купленная ей жилплощадь, был признан аварийным. С ее слов, органы опеки в Казани предложили ей сдать детей в приют, пока не будет выплачена ипотека.