СМИ ошибочно приписали омбудсмену Удачиной совет сдать детей в приют

Posted 7 ноября 2018, 19:58
Published 7 ноября 2018, 19:58
Modified 23 февраля 2022, 12:39
Updated 23 февраля 2022, 12:39
Жительница Зеленодольска Наталья Шахманова впервые обратилась к детскому омбудсмену РТ в июле прошлого года. В обращениях указано, что женщина и ее несовершеннолетняя дочь взяли в ипотеку жилье площадью 49,2 кв. метра в доме №27 по ул. Гоголя. В 2009 году этот дом был признан аварийным, а в 2016 году Зеленодольским городским судом был удовлетворен иск исполкома района, касаемый выкупа квартиры.
В иске обозначалось, что женщина получит около 542 тысяч рублей. Соответственно, цена одного метра в квадрате — 11 022 рубля. Шахманова была против указанной стоимости, о чем и сообщила Удачиной. Такая реакция очевидна, поскольку цена квартиры при покупке составляла 1,248 млн рублей. Детский омбудсмен попросила председателя Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк России» Петра Колпытина пропорционального рассчитать погашение долга. В свою очередь, банк заявил о готовности помочь Шахмановой. Для получения услуг ей нужно обратиться в отделение «Сбербанк».
Inkazan.ru пишет, что в августе 2017 года Шахманову выселили из аварийного жилья. Представитель социальных служб Зеленодольского района порекомендовал ей отдать детей в приют, рассказала на личном приеме у Удачиной женщина. Вместе с тем, имя сотрудника Шахманова не назвала.
Отмечается, что в декабре прошлого года Шахманова на круглом столе в Госсовете РТ также акцентировала внимание на том, что ее лишили права собственности на квартиру, приобретенную в ипотеку. А затем дом, в котором находится купленная ей жилплощадь, был признан аварийным. С ее слов, органы опеки в Казани предложили ей сдать детей в приют, пока не будет выплачена ипотека.
После такого сомнительного предложения, женщина снова встретилась с Удачиной, которая попросила помощи у главы района Александра Тыгина. Вместе они направили обращение к главе РТ, в котором была выражена просьба разрешить ситуацию.
В октябре 2018 года Шакманова была заселена в арендное жилье, предоставленное со стороны Госжилфонда при главе РТ. Арендная плата и услуги ЖКХ оплачиваются бюджетом района.
Дети должны воспитываться и жить только в семье. Все ситуации, которые являются проблемными, должны быть решены без вовлечения детей и никак не отрывать их от семьи, убеждена Гузель Удачина.