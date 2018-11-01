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Мошенники под видом ДТП выманили у страховых 4 миллиона

Мошенники под видом ДТП выманили у страховых 4 миллиона

1 ноября 2018, 09:48
Фото: иллюстрация / flickr.com
В Омске окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 18 граждан, обвиняемых в мошенничестве в сфере страхования.

Удалось установить, что фигуранты инсценировали 21 дорожно-транспортное происшествие, чтобы незаконно получить страховые выплаты. Предполагаемым организатором является 34-летний житель Омска.

В преступную группу он вовлек бывшего аварийного комиссара, который фиксировал и документально оформлял схемы мест якобы произошедших аварий, а также специалиста общества автомобилистов, который выдавал фиктивные заключения о стоимости восстановительного ремонта автомобилей.

Таким образом удалось обмануть 7 страховых компаний, которые перечислили в общей сложности более 4 млн рублей. Во время очередной аферы, в результате которой злоумышленники планировали получить еще 1,6 млн рублей, преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Злоумышленники в добровольном порядке возместили 700 тыс. рублей ущерба. Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 3,7 млн рублей.

В настоящее время 7 подозреваемым уже предъявлено официальное обвинение, а один участник уголовного дела скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Мошенничество#Уголовное дело#Страхование#Общество
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