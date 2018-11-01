Мошенники под видом ДТП выманили у страховых 4 миллиона

Удалось установить, что фигуранты инсценировали 21 дорожно-транспортное происшествие, чтобы незаконно получить страховые выплаты. Предполагаемым организатором является 34-летний житель Омска.
В преступную группу он вовлек бывшего аварийного комиссара, который фиксировал и документально оформлял схемы мест якобы произошедших аварий, а также специалиста общества автомобилистов, который выдавал фиктивные заключения о стоимости восстановительного ремонта автомобилей.
Таким образом удалось обмануть 7 страховых компаний, которые перечислили в общей сложности более 4 млн рублей. Во время очередной аферы, в результате которой злоумышленники планировали получить еще 1,6 млн рублей, преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.
Злоумышленники в добровольном порядке возместили 700 тыс. рублей ущерба. Также наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 3,7 млн рублей.
В настоящее время 7 подозреваемым уже предъявлено официальное обвинение, а один участник уголовного дела скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Источник: ИА «Город55»