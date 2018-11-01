Мошенники под видом ДТП выманили у страховых 4 миллиона

Таким образом удалось обмануть 7 страховых компаний, которые перечислили в общей сложности более 4 млн рублей. Во время очередной аферы, в результате которой злоумышленники планировали получить еще 1,6 млн рублей, преступная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.