Энергетики «Россетей» вернули электричество в районе Туапсе

Posted 28 октября 2018, 18:51
Published 28 октября 2018, 18:51
Modified 23 февраля 2022, 12:31
Updated 23 февраля 2022, 12:31
В Краснодарском крае продолжаются аварийно-восстановительные работы после сильнейшего ливня и последовавшего наводнения. Энергетики дочерней компании «Россетей» – ПАО «Кубаньэнерго» выполняют подключение домовладений к электросети.
Перед этим специалисты проводят необходимые действия, предусмотренные правилами электробезопасности: просушивают здания и проводку, проверяют исправность приборов, получают разрешение собственников на подключение.
Продолжаются работы и в горной местности. Большинство населенных пунктов в горах были эвакуированы с началом разгула стихии. Сейчас люди возвращаются в дома. Энергетики совершают подомовой обход, проводят работы по подключению домов и хозяйств к сети, принимают заявки жителей.
Энергетики также осматривают объекты инфраструктуры, при необходимости ремонтируют оборудование подстанций и линий.
Всего в восстановительных работах на территории Туапсинского района задействованы более 250 специалистов «Кубаньэнерго» и более 80 единиц техники, включая вездеходы. Координация работ ведется из созданных оперативных штабов «Россетей» и «Кубаньэнерго».
Жители пострадавших от стихии районов могут получить справочную информацию и обратиться с заявками по бесплатному номеру горячей линии «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.
Напомним, что на неделе в Туапсинском и Лазаревском районах Краснодарского края разбушевалась стихия. Во время ливней и подтоплений без света только в двух этих районах оставались более 6,5 тысячи человек. Некоторые населенные пункты были полностью эвакуированы.