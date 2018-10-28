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Posted 28 октября 2018, 18:51

Published 28 октября 2018, 18:51

Modified 23 февраля 2022, 12:31

Updated 23 февраля 2022, 12:31

Энергетики «Россетей» вернули электричество в районе Туапсе

28 октября 2018, 18:51
В пострадавшем от мощного циклона Туапсинском районе ведутся восстановительные работы силами ПАО «Кубаньэнерго», сообщают «Новые Известия».

В Краснодарском крае продолжаются аварийно-восстановительные работы после сильнейшего ливня и последовавшего наводнения. Энергетики дочерней компании «Россетей» – ПАО «Кубаньэнерго» выполняют подключение домовладений к электросети.

Перед этим специалисты проводят необходимые действия, предусмотренные правилами электробезопасности: просушивают здания и проводку, проверяют исправность приборов, получают разрешение собственников на подключение.

Продолжаются работы и в горной местности. Большинство населенных пунктов в горах были эвакуированы с началом разгула стихии. Сейчас люди возвращаются в дома. Энергетики совершают подомовой обход, проводят работы по подключению домов и хозяйств к сети, принимают заявки жителей.

Энергетики также осматривают объекты инфраструктуры, при необходимости ремонтируют оборудование подстанций и линий.

Всего в восстановительных работах на территории Туапсинского района задействованы более 250 специалистов «Кубаньэнерго» и более 80 единиц техники, включая вездеходы. Координация работ ведется из созданных оперативных штабов «Россетей» и «Кубаньэнерго».

Жители пострадавших от стихии районов могут получить справочную информацию и обратиться с заявками по бесплатному номеру горячей линии «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.

Напомним, что на неделе в Туапсинском и Лазаревском районах Краснодарского края разбушевалась стихия. Во время ливней и подтоплений без света только в двух этих районах оставались более 6,5 тысячи человек. Некоторые населенные пункты были полностью эвакуированы.

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