Энергетики «Россетей» вернули электричество в районе Туапсе

Напомним, что на неделе в Туапсинском и Лазаревском районах Краснодарского края разбушевалась стихия. Во время ливней и подтоплений без света только в двух этих районах оставались более 6,5 тысячи человек. Некоторые населенные пункты были полностью эвакуированы.