Futuremed 2018: персонализированная медицина станет реальностью

Posted 10 октября 2018, 07:57
Published 10 октября 2018, 07:57
Modified 23 февраля 2022, 12:23
Updated 23 февраля 2022, 12:23
Как информирует издание «Новые известия», форум посетят специалисты высочайшего уровня и руководители крупных международных корпораций. Среди участников встречи присутствуют посол Singularity University в РФ Евгений Кузнецов, региональный директор по Европе ADD Abbott Laboratories Варлас Костас, основатель и глава ИНВИТРО Александр Островский, главред телеканала «Доктор» Эвелина Закамская и руководитель холдинга «ФестМедиаИнвест» Федор Щербаков.
Гости Futuremed 2018 поговорят о современных проблемах медицинского бизнеса в эпоху персонализированной медицины. Специалисты будут выяснять роль медицинских СМИ в существующей парадигме и расскажут гостям мероприятия о новейших разработках.
Необходимо отметить, что глава кабинета министров России Дмитрий Медведев лично обращал внимание на необходимость развития персонализированной медицины. Данная задача была обозначена в заметке «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития». Текст документа можно прочитать в журнале «Вопросы экономики».
Глава правительства обратил особое внимание на то, что нынешняя концепция предиктивной, превентивной и персонализированной медицины позволяет развивать персональные направления оказания врачебной помощи. Концепция выделяет индивидуальные особенности каждого человека. Медведев уверен, что персонализация работы здравоохранения сейчас имеет первостепенную важность. Речь идет о профилактике и лечении заболеваний. Также необходимо разрабатывать персонализированные лекарства.
Форум «Futuremed 2018» станет первым значительным событием в медицинской отрасли, затрагивающим будущее персонализированной медицины.