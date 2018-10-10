Futuremed 2018: персонализированная медицина станет реальностью

Глава правительства обратил особое внимание на то, что нынешняя концепция предиктивной, превентивной и персонализированной медицины позволяет развивать персональные направления оказания врачебной помощи. Концепция выделяет индивидуальные особенности каждого человека. Медведев уверен, что персонализация работы здравоохранения сейчас имеет первостепенную важность. Речь идет о профилактике и лечении заболеваний. Также необходимо разрабатывать персонализированные лекарства.