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Posted 10 октября 2018, 07:57

Published 10 октября 2018, 07:57

Modified 23 февраля 2022, 12:23

Updated 23 февраля 2022, 12:23

Futuremed 2018: персонализированная медицина станет реальностью

10 октября 2018, 07:57
В следующий четверг в Санкт-Петербурге запланирована III Международная научно-практическая конференция Futuremed 2018. На ней эксперты со всего мира обсудят перспективы персонализированной медицины в России.

Как информирует издание «Новые известия», форум посетят специалисты высочайшего уровня и руководители крупных международных корпораций. Среди участников встречи присутствуют посол Singularity University в РФ Евгений Кузнецов, региональный директор по Европе ADD Abbott Laboratories Варлас Костас, основатель и глава ИНВИТРО Александр Островский, главред телеканала «Доктор» Эвелина Закамская и руководитель холдинга «ФестМедиаИнвест» Федор Щербаков.

Гости Futuremed 2018 поговорят о современных проблемах медицинского бизнеса в эпоху персонализированной медицины. Специалисты будут выяснять роль медицинских СМИ в существующей парадигме и расскажут гостям мероприятия о новейших разработках.

Необходимо отметить, что глава кабинета министров России Дмитрий Медведев лично обращал внимание на необходимость развития персонализированной медицины. Данная задача была обозначена в заметке «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития». Текст документа можно прочитать в журнале «Вопросы экономики».

Глава правительства обратил особое внимание на то, что нынешняя концепция предиктивной, превентивной и персонализированной медицины позволяет развивать персональные направления оказания врачебной помощи. Концепция выделяет индивидуальные особенности каждого человека. Медведев уверен, что персонализация работы здравоохранения сейчас имеет первостепенную важность. Речь идет о профилактике и лечении заболеваний. Также необходимо разрабатывать персонализированные лекарства.

Форум «Futuremed 2018» станет первым значительным событием в медицинской отрасли, затрагивающим будущее персонализированной медицины.

#Общество
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