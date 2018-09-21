В парке 30-летия ВЛКСМ рассказали, что будет зимой с лебедями-подранками

«У одного из лебедей поранено крыло. Нужен ветеринарный врач», - пишет автор. Напомним, птицы сейчас проживают в парке 30-летия ВЛКСМ. В комментариях омичи предположили, что лебедь пострадал от жестокого посетителя.
Многие все же решили, что подрезание крыльев позволит птице остаться на конкретном водоеме.
В пресс-службе департамента имущественных отношений Омска инцидент разъяснили.
«С птицами все в порядке. Они изначально и были подранками, поэтому у людей может быть шок, когда они видят подрезанные крылья птицы. Лебеди были подстрелены неизвестными браконьерами на территории озер в разных районах Омской области, затем доставлены в детский эколого-биологический центр, где и находились до мая этого года», - рассказали в ведомстве.
Зимовать птицы будут в теплом помещении, которое предоставит администрация парка.
Источник: ИА «Город55»