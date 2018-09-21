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В парке 30-летия ВЛКСМ рассказали, что будет зимой с лебедями-подранками

В парке 30-летия ВЛКСМ рассказали, что будет зимой с лебедями-подранками

21 сентября 2018, 16:46
Фото: vk.com/aomsk
В социальной сети «ВКонтакте» омичи разместили пост, в котором ищут помощь для лебедя с переломанным крылом. На фото можно заметить, как в одном из крыльев не хватает перьев, фаланги обломаны и кровоточат.

«У одного из лебедей поранено крыло. Нужен ветеринарный врач», - пишет автор. Напомним, птицы сейчас проживают в парке 30-летия ВЛКСМ. В комментариях омичи предположили, что лебедь пострадал от жестокого посетителя.

Многие все же решили, что подрезание крыльев позволит птице остаться на конкретном водоеме.

В пресс-службе департамента имущественных отношений Омска инцидент разъяснили.

«С птицами все в порядке. Они изначально и были подранками, поэтому у людей может быть шок, когда они видят подрезанные крылья птицы. Лебеди были подстрелены неизвестными браконьерами на территории озер в разных районах Омской области, затем доставлены в детский эколого-биологический центр, где и находились до мая этого года», - рассказали в ведомстве.

Зимовать птицы будут в теплом помещении, которое предоставит администрация парка.

Источник: ИА «Город55»

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