«Россети» начали приводить энергосистему РФ к единым правилам

Posted 5 сентября 2018, 12:35
Published 5 сентября 2018, 12:35
Modified 23 февраля 2022, 12:19
Updated 23 февраля 2022, 12:19
Издание «Новые известия» информирует о постановлении кабинета министров Российской Федерации, в котором содержится директива о введении единых правил технологического функционирования энергосистемы в государстве. Однако в разных регионах страны технические параметры оборудования энергетики настраивают неодинаково. В то же время вся электросетевая инфраструктура работает в Единой энергетической системе РФ.
Несколько недель назад гендиректор «Россетей» Павел Ливинский объявил о проведении всероссийских учений энергетиков. Специалисты компании выполнили работы в Дагестане. В результате надежность энергетической системы республики была повышена. В России начала создаваться по-настоящему единая энергетическая система.
«Россети» настроены на изменение сложившейся ситуации. Электросетевой инфраструктуре Дагестана был дан дополнительный стимул для развития и модернизации. Для этого в республику со всех уголков России съехались более 2 500 энергетиков и было доставлено более 800 единиц специальной техники. Слаженная работа специалистов «Россетей» позволила улучшить дагестанскую энергосистему, отметил Черезов.
Дагестан получил более 21 000 приборов учета электричества. В республике был налажен удаленный сбор и передача показаний с новых устройств. Всего энергетики «Россетей» установили там примерно 1 700 приборов сбора и передачи данных. Здесь имеются ввиду не только счетчики коммерческого учета, но и счетчики технологического учета. Последние способны в самые короткие сроки обнаружить источник потерь электроэнергии в сетях.
Таким образом, в Дагестане провели огромный объем работ. Во время учений в республике реконструировали около трети всей электросетевой инфраструктуры.
Теперь каждый год Дагестан сможет экономить на электроэнергии 232 миллиона рублей или 72 миллиона кВт/ч. Это стало возможным благодаря снижению технических и коммерческих потерь в электросетях. Сэкономленные деньги пойдут в бюджет сетевой компании Дагестана. Деньги можно будет потратить на развитие электросетей.