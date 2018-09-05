«Россети» начали приводить энергосистему РФ к единым правилам

Дагестан получил более 21 000 приборов учета электричества. В республике был налажен удаленный сбор и передача показаний с новых устройств. Всего энергетики «Россетей» установили там примерно 1 700 приборов сбора и передачи данных. Здесь имеются ввиду не только счетчики коммерческого учета, но и счетчики технологического учета. Последние способны в самые короткие сроки обнаружить источник потерь электроэнергии в сетях.