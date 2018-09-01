Водил меня Серега на выставку Ван Гога

С подачи группировки «Ленинград» с кем пойти на их осмотр, как ни с Серегой. Точнее, с художником, преподавателем в мастерской «Либеров-центра» Сергеем Зенковым. На видео он расскажет, как экспрессия художника уживалась с тем, что его картины не продавались, а душевное расстройство и психические припадки вылились не только в энергию живописи, но и в диагноз «эпилепсия височных долей».