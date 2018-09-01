Водил меня Серега на выставку Ван Гога

В Омском краеведческом музее непривычная выставка. На ней картины можно трогать руками, а сами полотна двигаются. Передвижная экспозиция «Оживающие полотна Винсента Ван Гога» - это 300 работ нидерландского художника в формате мультимедиа, а также виды Омска, стилизованные под манеру живописи Ван Гога.
Выставка проходит исключительно в темноте, в просторном зале в стиле лофт. Картины проецируются на беленые стены по всему периметру помещения. На одной проекции - холст целиком, на других - его фрагменты. Одни элементы статичны, другие - приходят в движение. Взлетают птицы, идет дождь, опадают лепестки. Целые горные системы и звездное небо плывут перед глазами зрителей, устроившихся на бабл-мешках.
С подачи группировки «Ленинград» с кем пойти на их осмотр, как ни с Серегой. Точнее, с художником, преподавателем в мастерской «Либеров-центра» Сергеем Зенковым. На видео он расскажет, как экспрессия художника уживалась с тем, что его картины не продавались, а душевное расстройство и психические припадки вылились не только в энергию живописи, но и в диагноз «эпилепсия височных долей».
Источник: ИА «Город55»