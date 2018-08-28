От феминизма до экстремизма. Словами омской активистки о провинностях мужчин

Она продолжается уже полтора года. Весной 2017 года ко мне пришел сотрудник в форме – якобы профилактика нарушений миграционного законодательства. Я гражданка Казахстана. Но они по адресам не ходят обычно. Смутило меня и его внимание к моей странице в «ВК». Потом узнала, что он ходил по знакомым, выпытывал, что говорю за вечерним чаем, с кем сплю. Некоторое время было тихо. В августе прошлого года дернули в первый раз на беседу. Пошла с адвокатом. Сказали, что написал жалобу житель Биробиджана. У меня таких знакомых нет, если только с фейка кто-то от меня получил ответ где-то в комментариях. Показали материалы, которые хотят признать экстремистскими: жен со сковородками, соседа с дрелью. Потом материалы проверки разделили по районам в соответствии с тем, где я на тот момент жила. Я совершила ошибку, не стала больше звонить. 15 августа 2018 года снова дернули. Сказали, что экспертиза нашла в моих «женах со сковородками» потрясающий экстремизм, что в перспективе возможно уголовное дело. Живу, в общем, в ожидании обыска и ареста.