От феминизма до экстремизма. Словами омской активистки о провинностях мужчин

По странице в соцсети сложно представить, но за спиной кандидатская диссертация по филологии, как говорит сама о себе Любовь. Короткая стрижка, открытая улыбка. Но выражение лица сильно меняется, когда речь заходит о мужчинах. Посты с соответствующими шутками перемежаются скриншотами переписок, где она отстаивает свое мнение. Они стали поводом для доследственной проверки по статье 282 УК РФ, что может стать серьезным прецедентом. Пользователи соцсетей до сих пор не свыклись с мыслью, что за мем или лайк можно получить уголовное наказание, а то, что признать экстремистским могут феминизм, вызвало еще больший резонанс. Пока уголовное дело не возбуждено, омичка поделилась с ИА «Город55» впечатлениями.
Вы правда ненавидите мужчин? Всех?
Не бывает кошек против мяса. Не бывает крепостников против крепостного права. Люди очень тяжело расстараются с привилегиями. Даже если какие-то мужчины любят своих женщин и на словах поддерживают равноправие, они не готовы отказаться от привычного уклада. Из-за неоплачиваемого обслуживаемого труда женщины не могут делать полноценную карьеру и выживаются из экономики. Любой мужчина, даже самый добренький, имеет какие-то плюшки от этой системы, поэтому повинен в угнетении женщин и в их тяжелом положении, даже если сам называет себя феминистом.
А если это 12-летний мальчик?
Если он растет в нормальной обстановке, во многих отношениях он будет гуманнее взрослых мужчин. Но идет время, и происходит так называемое символическое «убийство» авторитета матери в голове ребенка и, соответственно, авторитета всех женщин. Начаться может и в 5 лет, и в 12, и в 15. В зависимости от того, как силен был патриархат в семье. Ребенок не просто не слушается, а начинает относиться с пренебрежением. Но он не обязательно станет рьяным женоненавистником. Если растить максимально возможным гуманистом, можно получить более или менее доброго мужа женщины-патриархалки.
То есть любви нет?
Любовь – это социальный конструкт. Люди – коллективные существа, нам необходимо чувство плеча. Партнер – это своя стая. Это то, во что культура трансформировала инстинкт стадного животного. Если бы не культура моногамных парочек, может, вместо любви у нас была бы такая романтическая дружба, а вместо семей существовали бы общины друзей.
Вспомнился «О дивный новый мир» Хаксли.
Думаю, это квинтэссенция сексуальной революции, идеологии хиппи. Превозносятся отношения сексуальные в ущерб эмоциональным. Так быть не должно, мы не скоты. Радикальные феминистки, как ни странно, довольно консервативны в части близких отношений. Речь не идет об абсолютной моногамии. Если что-то не устраивает – надо рвать, если лошадь сдохла – слазь. Но мы против промискуитета, свободного секса.
Как вы сами пришли к феминизму?
В 2012 году в результате рефлексии над своим опытом. Одна женщина в определенный момент натолкнула меня на информацию. Я бы пришла раньше, но не было адекватных источников. Такая информация сначала шокирует. Не хочется признавать, что к тебе так несправедливо относится общество лишь на основании твоего пола. Феминизм – это движение женщин за свою комфортную, безопасную, интересную жизнь. У нас существуют вполне официальные ограничения в правах. Например, список запрещенных для женщин профессий. Это не одни шахтеры и пожарники. В списке 456 позиций! В том числе вполне безобидная «белая» вакансия печатника. Это ограничение доступа к должностям с хорошей зарплатой. Еще одна огромнейшая проблема – отсутствие достаточной правовой базы для защиты женщин от насилия. У нас криминализована самооборона, декриминализованы побои, нет даже базового закона о домашнем насилии, согласно которому ограничивается доступ агрессора к жертве.
В чем ваш вклад в движение?
Моя работа в основном информационного характера. Веду блог, сообщества в соцсети и высказываю свое мнение на тему положения женщин.
У вас самой был тяжелый опыт?
Как любая женщина, я переживала не очень хорошее мужское отношение. На меня набросился хам на улице. Шли с подругой по узкому проходу, лужи. Мужик на «Лексусе» вздумал нас пропустить, в рыцаря поиграть. Мы ему машем – проезжай, а он не едет. «Проезжай уже давай!» – крикнула подруга. Тот высунулся, начал нас крыть руганью. Ответили в том же духе. Этот амбал вылетел, накинулся на меня, подруга повисла у него на руке. Я ору: «Милицию!», но все идут мимо. Отобрал телефон у подруги, звонил потом по контактам и говорил гадости. В полиции у него были связи, наши заявления потерялись. Дело не было заведено. Обращение в прокуратуру ничего не дало.
Плюс при трудоустройстве всегда дискриминация. Не замужем? Парень есть? Никому не нужна декретница. Конечно, женщины же для себя игрушки рожают, а не будущих работников. Ну и, конечно, огромное количество агрессии в соцсетях. Интернет наводнен ненавистью к женщинам. Комментарии из серии: «биомусор», «засунуть в биореактор». Где центр по борьбе с экстремизмом? Почему не реагирует на это? 282-я статья – это статья частно-публичного обвинения, то есть не нужно заявление потерпевшей стороны, чтобы проводить проверку. У фемдвижения нет опыта реального применения насилия, наши резкие слова – это только слова и, как правило, в ответ на такие мерзкие вещи, что мы просто зайки по сравнению с их авторами.
Кстати о зайках, котиках и прочем. Как сами относитесь к девичьим милашествам?
У меня котик. Гарфилд. Я люблю сладости, милых животных. В юности любила розовый цвет, но отошла, как часто бывает. Ко всяким девичьим няшествам нормально отношусь.
И как все это привело к вам проверку следственного управления?
Она продолжается уже полтора года. Весной 2017 года ко мне пришел сотрудник в форме – якобы профилактика нарушений миграционного законодательства. Я гражданка Казахстана. Но они по адресам не ходят обычно. Смутило меня и его внимание к моей странице в «ВК». Потом узнала, что он ходил по знакомым, выпытывал, что говорю за вечерним чаем, с кем сплю. Некоторое время было тихо. В августе прошлого года дернули в первый раз на беседу. Пошла с адвокатом. Сказали, что написал жалобу житель Биробиджана. У меня таких знакомых нет, если только с фейка кто-то от меня получил ответ где-то в комментариях. Показали материалы, которые хотят признать экстремистскими: жен со сковородками, соседа с дрелью. Потом материалы проверки разделили по районам в соответствии с тем, где я на тот момент жила. Я совершила ошибку, не стала больше звонить. 15 августа 2018 года снова дернули. Сказали, что экспертиза нашла в моих «женах со сковородками» потрясающий экстремизм, что в перспективе возможно уголовное дело. Живу, в общем, в ожидании обыска и ареста.
У меня ничего преступного не было и нет. И в принципе я знаю, чего нельзя говорить, чтобы не влететь по этой статье. Но если захотят придраться, найдут к чему. Враги есть, конечно, полно кибербуллеров в соцсетях. Я комментирую иногда в тредах, где явно видно женоненавистничество. О подобных авторах я, естественно, высказываюсь резко, защищая себя и других женщин.
Как думаете, можно ли назвать действия СКР антифеминистскими?
Это встречный удар в ответ на растущее женское самосознание. Мы стали мозолить глаза, отказываясь варить борщи и заниматься оральным сексом. В действиях СК я в определенной степени вижу дискриминацию. В судебной практике уголовного преследования за возбуждение вражды по принципу пола, насколько я знаю, в России нет. И я, и знакомые писали жалобы на ресурсы, распространяющие явную ненависть к женщинам. Без толку. В свободной продаже есть книга «Конец феминизма. Чем женщина отличается от человека». Автор разъезжает по стране, ведет женоненавистнические семинары для мужчин, зарабатывает на этом деньги. В меня вцепились, не понравились мой пол и взгляды. И это вопиющий случай сексистских двойных стандартов. Кроме того, если будет суд и неоправдательный приговор, далее по накатанной пойдут не только феминистки, а в принципе все граждански неравнодушные люди.
Ваш случай получил широкую огласку. Вам наверняка стали больше писать.
Начиталась всего, что обо мне пишут. В любом случае благодарна СМИ, даже тем, кто в не очень позитивном ключе высказывается, в трусливо-нейтральном, за внимание к проблеме, просто за информирование. После этого писали люди из числа оппонентов, которые со мной не во всем согласны, но происходящее сейчас называют безобразием. Пишут и хейтеры, зоны мне желают. Пока поддержки больше. Когда осознали, что за мемчик 2011 года можно получить штамп о судимости, стали адекватнее относиться.
Все это повод заявить о себе, о феминизме. В Омске он есть?
Город сам по себе пассивен в плане гражданских движений. Не популярно, не развито. У омского фемдвижения нет опыта, боятся, что вместо единомышленников придут провокаторы. Этот риск всегда есть. Собрать пыталась стабильную тусовку: сначала воодушевление, а потом «ой, дела». Они не понимают, что такое политическая важность. Но прогресс есть. В 2013 году не было вообще ничего. В 2014 уже на меня вышла пара девочек. Весной 2017 года до митинга хоть небольшого доползли. Против декриминализации побоев. Согласован как положено, правда, провели постфактум. Потому что, как только начались возмущения общественные, Госдума быстро приняла закон. Участвовали около 15 человек, среди них несколько мужчин.
Как складываются сегодня ваши отношения с мужчинами? Вы же не можете отгородиться от всех, как минимум был или остается отец.
Отец есть, отношения нормальные. Ему не очень нравится то, чем я занимаюсь, но он не воспринимает это всерьез, считает, что заигралась в революцию. Надеется, что исправлюсь и внуков нарожаю. Семья у меня чинная, благополучная, советская. Мама сильная, волевая, вроде Людмилы Прокофьевны, а папа вроде Новосельцева. В юности были мужчины-друзья, но это филфак, там мальчиков мало. В целом мужчин я всегда немного сторонилась. Мне было некомфортно общаться с парнями, потому что, вопреки стереотипу, мужчины очень много говорят. Опыт с мужчиной был. В порядке эксперимента и не очень удачного.
Источник: ИА «Город55»