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Власти прокомментировали детскую площадку «строгого режима» в Омске

Власти прокомментировали детскую площадку «строгого режима» в Омске

25 августа 2018, 15:37
Фото: Омск Live
Директор депобразования администрации Омска Инна Елецкая открестилась от причастности к появлению обнесенной колючей проволокой детской площадки.

Игровая площадка относится к частному детскому саду, и администрация заведения обнесла ее забором с колючей проволокой. Фотографии появились в городских пабликах, и руководитель садика объяснила журналистам, что таким образом она спасает имущество детсада от хулиганящих подростков-вандалов.

Директор депобразования администрации Омска Инна Елецкая же в разговоре с «Новым Омском» пояснила, что частные сады не подведомственны ее департаменту, а потому ни комментировать, ни как-либо контролировать появление детской площадки «строгого режима» она не может.

Отметим, что новость про обнесенную «колючкой» игровую территорию уже разлетелась в ироничных заметках федеральных СМИ.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Детская площадка#Общество#Омск сегодня
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