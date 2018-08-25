Власти прокомментировали детскую площадку «строгого режима» в Омске

Игровая площадка относится к частному детскому саду, и администрация заведения обнесла ее забором с колючей проволокой. Фотографии появились в городских пабликах, и руководитель садика объяснила журналистам, что таким образом она спасает имущество детсада от хулиганящих подростков-вандалов.
Директор депобразования администрации Омска Инна Елецкая же в разговоре с «Новым Омском» пояснила, что частные сады не подведомственны ее департаменту, а потому ни комментировать, ни как-либо контролировать появление детской площадки «строгого режима» она не может.
Отметим, что новость про обнесенную «колючкой» игровую территорию уже разлетелась в ироничных заметках федеральных СМИ.
Источник: ИА «Город55»