Стиллавину понравились омские дороги: «Лучше, чем в Кургане» (видео)

«У вас лучше дороги, чем в Кургане. Вот если на самом деле и искать дно российское, то, к сожалению, Курган будет лидировать на данный момент по общей депрессивности. В Омске все-таки есть омичи. А в Кургане кто? Нет людей, предприятия банкроты. А у вас работают предприятия», - рассказал Стиллавин.