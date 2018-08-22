Стиллавину понравились омские дороги: «Лучше, чем в Кургане» (видео)

В Омск известный шоумен заехал в ходе автопробега «Едем на Байкал». Участники оценивают состояние дорог и прилегающей инфраструктуры – кафе, кемпинги и пр. Стартовали Стиллавин и Вахидов из столицы 17 августа, и уже проехали через Нижний Новгород, Казань, Уфу, Челябинск и Курган.
По мнению Стиллавина, Омск и омские дороги выигрывают в сравнении с Курганом.
«У вас лучше дороги, чем в Кургане. Вот если на самом деле и искать дно российское, то, к сожалению, Курган будет лидировать на данный момент по общей депрессивности. В Омске все-таки есть омичи. А в Кургане кто? Нет людей, предприятия банкроты. А у вас работают предприятия», - рассказал Стиллавин.
Негативный имидж Омска, распространяемый в сети, Стиллавин приписал местным СМИ.
«У вас отлично работают новостные агентства, которые всю грязищу достают. Складывается впечатление, что Омск - это город, в котором живут люди, которые что-нибудь, где-нибудь украсть хотят», - отметил на встрече с поклонниками Стиллавин. Он пожелал омичам поменьше уезжать из Омска: «Омск, конечно, нужно беречь!».
Свою поездку Стиллавин освещает на YouTube-канале, на момент публикации ролика про посещение Омска еще опубликовано не было.
Источник: ИА «Город55»