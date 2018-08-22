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Стиллавину понравились омские дороги: «Лучше, чем в Кургане» (видео)

Стиллавину понравились омские дороги: «Лучше, чем в Кургане» (видео)

22 августа 2018, 06:13
Фото: Источник: ИА «Город55»
Радиоведущий Сергей Стиллавин с коллегой по программе «Большой тест-драйв» Рустамом Вахидовым встретились с омскими фанатами.

В Омск известный шоумен заехал в ходе автопробега «Едем на Байкал». Участники оценивают состояние дорог и прилегающей инфраструктуры – кафе, кемпинги и пр. Стартовали Стиллавин и Вахидов из столицы 17 августа, и уже проехали через Нижний Новгород, Казань, Уфу, Челябинск и Курган.

По мнению Стиллавина, Омск и омские дороги выигрывают в сравнении с Курганом.

«У вас лучше дороги, чем в Кургане. Вот если на самом деле и искать дно российское, то, к сожалению, Курган будет лидировать на данный момент по общей депрессивности. В Омске все-таки есть омичи. А в Кургане кто? Нет людей, предприятия банкроты. А у вас работают предприятия», - рассказал Стиллавин.

Негативный имидж Омска, распространяемый в сети, Стиллавин приписал местным СМИ.

«У вас отлично работают новостные агентства, которые всю грязищу достают. Складывается впечатление, что Омск - это город, в котором живут люди, которые что-нибудь, где-нибудь украсть хотят», - отметил на встрече с поклонниками Стиллавин. Он пожелал омичам поменьше уезжать из Омска: «Омск, конечно, нужно беречь!».

Свою поездку Стиллавин освещает на YouTube-канале, на момент публикации ролика про посещение Омска еще опубликовано не было.

Источник: ИА «Город55»

Источник: ИА «Город55»

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