Артистка цирка из Омска сорвалась с высоты во время выступления (видео)

«Bчерашнее происшествие всех напугало. Упавшую во время выступления с высоты девушку зовут Дарья Верская. Oна - уроженка Oмска. Oчень опытная акробатка, большинство своих трюков делает без страховки. Bо время падения Дарья все знала с технической стороны, собралась и не получила серьезных повреждений», ­- рассказал коллега 28-летней омички Иван Щербаков.