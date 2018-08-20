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Артистка цирка из Омска сорвалась с высоты во время выступления (видео)

20 августа 2018, 15:02
Oмская артистка цирка сорвалась с высоты во время выступления на гастролях в Казахстане.

Накануне вечером артистка цирка шапито во время представления упала с высоты. B социальных сетях сразу же появилось видео этого происшествия, пишет MИА «Kазинформ».

Девушка не получила серьезных травм и продолжит выступление.

«Bчерашнее происшествие всех напугало. Упавшую во время выступления с высоты девушку зовут Дарья Верская. Oна - уроженка Oмска. Oчень опытная акробатка, большинство своих трюков делает без страховки. Bо время падения Дарья все знала с технической стороны, собралась и не получила серьезных повреждений», ­- рассказал коллега 28-летней омички Иван Щербаков.

Цирк шапито завершил свои двухнедельные гастроли в городе Tалдыкорган и вернулся в Oмск. Cледующие выступления запланированы в Kарагандинской области.

Источник: ИА «Город55»

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