Ростехнадзор во главе с Алешиным могут расформировать

Posted 8 августа 2018, 18:49
Published 8 августа 2018, 18:49
Modified 23 февраля 2022, 12:07
Updated 23 февраля 2022, 12:07
Издание «Новые известия» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента РФ, пишет, что Ростехнадзор хотят полностью ликвидировать. В последние годы руководство ведомства оказывается в центре крупных скандалов. Высокопоставленных чиновников обвиняют в самых разных преступлениях. Речь идет как о подделке документов, так и о заказных убийствах и организации преступных сообществ.
Одновременно с этим все фигуранты расследований имеют тесную связь с главой Ростехнадзора Алексеем Алешиным. Руководитель ведомства объезжал регионы, приглашая подчиненных из провинции в Москву, где с ними вели некие беседы.
Главы территориальных ведомств, которых удалось уличить в преступных действиях, составляли некие «реестры». В них заносили фирмы, которым давалось право осуществлять теплотехнические испытания «по методикам, согласованным в Ростехнадзоре». В списки попали 10 организаций. Они практически монополизировали весь рынок теплотехнических испытаний. Одной из центральных фигур здесь стал известный представитель «русской мафии» Эмиль Гайнуллин. Руководители региональных представительств Ростехнадзора должны были договариваться с ним. В ходе беседы чиновникам давали понять, что их рост по карьерной лестнице, а также спокойствие на занимаемой должности находятся в руках Гайнуллина. Последнего руководители органов Ростехнадзора должны были слушать во всем.
Компаниям из «реестра» Ростехнадзора нужно платить огромные деньги за возможность проводить испытания. Некоторые бизнесмены пытались жаловаться и протестовать, но в результате оказывалось, что федеральный центр не спасал их от откровенных поборов.
Верхушка Ростехнадзора взяла под контроль и обучение экспертов. Желающие получить работу в ведомстве должны ответить на 15 000 вопросов. В итоге успех на экзаменах гарантирован лишь тем, кто соглашается на спецобучение стоимостью 500 000 рублей.
Кадровая политика ведомства предполагает, что в состав персонала госоргана можно попасть только по знакомству или рекомендации. Одним из условий приема на работу было обещание не задавать лишних вопросов. Такой подход не дает сотрудникам расти профессионально. Случаи громких увольнений — это не чистка кадров. Места «погоревших» работников занимают новые, но и их репутация далеко не чиста.
По мнению источника издания, прекратить беспредел в политике и отборе кадров Ростехнадзора можно, лишь полностью его ликвидировав. Функции ведомства необходимо разделить между другими государственными структурами.
Источник: ИА "Город55"