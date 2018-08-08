Ростехнадзор во главе с Алешиным могут расформировать

Главы территориальных ведомств, которых удалось уличить в преступных действиях, составляли некие «реестры». В них заносили фирмы, которым давалось право осуществлять теплотехнические испытания «по методикам, согласованным в Ростехнадзоре». В списки попали 10 организаций. Они практически монополизировали весь рынок теплотехнических испытаний. Одной из центральных фигур здесь стал известный представитель «русской мафии» Эмиль Гайнуллин. Руководители региональных представительств Ростехнадзора должны были договариваться с ним. В ходе беседы чиновникам давали понять, что их рост по карьерной лестнице, а также спокойствие на занимаемой должности находятся в руках Гайнуллина. Последнего руководители органов Ростехнадзора должны были слушать во всем.