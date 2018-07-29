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Антон Сорокин – тролль Колчака: собачья ножка для Верховного правителя

Антон Сорокин – тролль Колчака: собачья ножка для Верховного правителя

29 июля 2018, 16:00
Фото: ИА «Город55»
Антон Сорокин (1884 – 1928) – культовая личность, одиозный Колчаку сибирский писатель, приехавший из Павлодара в Омск вместе с семьей. Не рассказать о нем как об очевидце событий мирового масштаба – нельзя.

ИА «Город55» продолжает выборочно публиковать рассказы писателя с сохранением авторской орфографии и пунктуации. Зарабатывая на жизнь заурядными должностями вроде счетовода в управлении Омской железной дороги и регистратора в пригородной больнице, успев попробовать на вкус иконопись, торговлю кожей и солью, Сорокин в конце концов пристрастился к перу и сатире и стал по-своему известной личностью. В его творчество, сосредоточенное вокруг власти золота над людьми, оказались втянуты первые лица белого движения, в том числе и главный герой исторической вехи Александр Колчак: одно из известнейших произведений Сорокина – «33 скандала Колчаку».

«То, что вы прочитаете, настолько необычайно и должно вызвать сомнения,

- пишет Сорокин во вступительном слове к книге. – Ну и фантазер, ну и враль, не хуже Мюнхгаузена, хотя свидетелями моих скандалов были тысячи людей, хотя у меня каждый скандал подтверждается документами, несмотря на это, утверждать, что это действительно было так, я не намерен. Кто не желает верить – не надо».

О себе автор по большей части пишет в третьем лице. По его словам, выступая со скандалами, он знал, что рискует жизнью. Где-то ему приходилось прибегать к дипломатическим приемам, а где-то – к обману, к «некрасивым поступкам».

«Антон Сорокин – шут, Антон Сорокин – маниак, это броня Антона Сорокина, под этими защитными масками Антон Сорокин сумел так дискредитировать власть Колчака, что учесть последствия скандалов совершенно не представляется возможным», - говорит сам о себе Антон Сорокин.

СКАНДАЛ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

<...> Танака скалит свои зубы и говорит:

- Не напрасно я вам выдал охранное свидетельство, вы находчивы, но если вы исполните неисполнимое и найдёте выход из положения, тогда вы можете рассчитывать на мою помощь во всякое время, вы бываете на собраниях, где бывает верховный правитель Колчак, предложьте ему папироску. И выходите находчивостью из положения.

- Позвольте получить на папиросы одну тысячу рублей.

- Почему так много?

- Для адмирала нельзя дешевле.

По правде говоря, я хотел, чтобы скупой Танака не дал мне эту тысячу и я мог бы все это обратить в шутку, сказав, мне не дали денег, потому я и не исполнил, но к моему ужасу Танака даёт тысячу рублей. Теперь вы должны исполнять.

- Да, конечно, будет исполнено.

СКАНДАЛ ПЯТНАДЦАТЫЙ

Вы можете думать три года, как выйти из положения остроумием, у Антона Сорокина на размышление было несколько дней. Все принималось во внимание, ясно, что хитрый азиат-дипломат приготовил ловушку. Пусть даже Колчак знает о папироске, и то выполнить указанное невозможно. На четвёртый день получаю записку от Янчевецкого: когда же исполните обещанное, Танака ждёт.

Бумага. Ночь. Антон Сорокин думает. Утро, красные волоски у электрической лампочки. Антон Сорокин думает, и только в шесть часов утра пишет «ГАЗЕТА ДЛЯ КУРЯЩИХ», в десять часов в типографии Зайцева (где печатались <при> колчаковщине плакаты, на курительной бумаге было напечатано тридцать тысяч экземпляров газеты для курящих).

К каждой газете на гуммиарабик приклеено по собачьей ножке (самокрутке, - прим. ИА « Город55»), набитой махоркой и свернутой в эту же газету. Газета была разослана заказным письмами всем миссиям, всем министрам и адмиралу Колчаку.

Танаке особая газета с письмом, что задание выполнено, и не только адмирал получил от меня папироску, но даже собачью ножку.

Танака хохотал и сообщил, что Колчак измял газету, выругал меня площадной бранью и расстался с собачьей ножкой. Редактор «Зари» Ковальский сделал то же самое и прислал письмо, что после мерзкой папироски я сотрудником «Зари» не числюсь.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Белый Омск#Город
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