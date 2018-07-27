Омские пожарные спасли умирающего от жары щенка, зажатого между гаражами

Несмотря на то, что служебная инструкция не предусматривает спасения животных, омские пожарные не смогли остаться в стороне и откликнулись на просьбы местных жителей о спасении собаки.
Сотрудники МЧС пытались различными способами вызволить животное: с помощью крюка, с использованием петли из веревки, гидравлического инструмента, - однако щенок окончательно застрял между гаражей.
В итоге, вызвав сотрудников полиции, было принято решение вскрыть гаражный бокс и проломить бетонную стену гаража кувалдой. Трехмесячный щенок Томми, просидевший в заточении более 5 часов, был спасен и возвращен 71-летнему хозяину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
Источник: ИА «Город55»