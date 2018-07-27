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Омские пожарные спасли умирающего от жары щенка, зажатого между гаражами

Омские пожарные спасли умирающего от жары щенка, зажатого между гаражами

27 июля 2018, 08:48
Фото: 55.mchs.gov.ru
Накануне, 26 июля, омские пожарные спасли щенка, зажатого между стенками гаражей и погибающего в 30-градусную жару.

Несмотря на то, что служебная инструкция не предусматривает спасения животных, омские пожарные не смогли остаться в стороне и откликнулись на просьбы местных жителей о спасении собаки.

Сотрудники МЧС пытались различными способами вызволить животное: с помощью крюка, с использованием петли из веревки, гидравлического инструмента, - однако щенок окончательно застрял между гаражей.

55.mchs.gov.ru

В итоге, вызвав сотрудников полиции, было принято решение вскрыть гаражный бокс и проломить бетонную стену гаража кувалдой. Трехмесячный щенок Томми, просидевший в заточении более 5 часов, был спасен и возвращен 71-летнему хозяину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.

55.mchs.gov.ru

Источник: ИА «Город55»

#Новости#ГУ МЧС по Омской области#Животные#Омск#Служба спасения#Общество
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