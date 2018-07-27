Антон Сорокин – тролль Колчака: девичий грех купчихи Шаниной

Материал из серии, посвященной 100-летию Белой столицы
ИА «Город55» продолжает выборочно публиковать рассказы писателя с сохранением авторской орфографии и пунктуации. Зарабатывая на жизнь заурядными должностями вроде счетовода в управлении Омской железной дороги и регистратора в пригородной больнице, успев попробовать на вкус иконопись, торговлю кожей и солью, Сорокин в конце концов пристрастился к перу и сатире и стал по-своему известной личностью. В его творчество, сосредоточенное вокруг власти золота над людьми, оказались втянуты первые лица белого движения, в том числе и главный герой исторической вехи Александр Колчак: одно из известнейших произведений Сорокина – «33 скандала Колчаку».
«То, что вы прочитаете, настолько необычайно и должно вызвать сомнения,
- пишет Сорокин во вступительном слове к книге. – Ну и фантазер, ну и враль, не хуже Мюнхгаузена, хотя свидетелями моих скандалов были тысячи людей, хотя у меня каждый скандал подтверждается документами, несмотря на это, утверждать, что это действительно было так, я не намерен. Кто не желает верить – не надо».
О себе автор по большей части пишет в третьем лице. По его словам, выступая со скандалами, он знал, что рискует жизнью. Где-то ему приходилось прибегать к дипломатическим приемам, а где-то – к обману, к «некрасивым поступкам».
«Антон Сорокин – шут, Антон Сорокин – маниак, это броня Антона Сорокина, под этими защитными масками Антон Сорокин сумел так дискредитировать власть Колчака, что учесть последствия скандалов совершенно не представляется возможным», - говорит сам о себе Антон Сорокин.
ГАЗЕТА «ОМСКИЙ ДЕНЬ»
Как только началась революция, Антон Сорокин выпустил газету «Омский день», газета маленькая, но написано много, извещение: в ближайших номерах газеты «Омский день» начнут печататься биографии Омских миллионеров Липатникова, Шаниной, Мариупольского, Кирьянова, Волкова и более мелких купцов.
Передовая была о том, как нищие, бывшие миллионеры Шанина, Липатников и другие, на паперти Ильинской церкви будут просить милостыню. Тираж был необычайно велик, уже через две недели издатель рабочий-наборщик купил свою типографию. В редакции представитель от купцов.
– У вас в газетишке будут печататься биографии всеми уважаемых лиц, мы примем меры.
– Принимайте меры, но знайте – о всех великих людях пишут биографии, вот о купцах нет я и думаю заполнить этот пробел.
– Мы привлекаем вас за клевету.
– Почему же вы думаете, что это будет клевета, у редакции есть материалы. Все знают биографии Шекспира, Толстого, Вагнера, а вот кто знает о купцах, о Шаниной? Никто. Вот, так сказать, мы и заполним пробел в литературе – пора и о купцах слово сказать.
– Ну что вы напишете, например, о Шаниной?
– Напишем подлинную жизнь. Начнем, как торговала дегтем под горой, потом была горничной у купцов Кузьминых, кража денег у пьяного Кузьмина, сокрытие девичьего греха – замужество за приказчиком Шаниным. Шанин – доверенный фирмы Дерова. Покупка магазина фиктивная, так как Деров не желал расплачиваться с кредиторами. Присвоение магазина Шаниным... Отравление Шаниной своего мужа. Любовник Ручкин. Постройка большого магазина на месте, где торговала дегтем. Платеж по четвертачку за рубль. Торжество Шаниной, почет и уважение, член многих научных и благотворительных обществ. Ну разве это не биография, достойная опубликования?
Представитель заговорил языком золота и издателю дал взятку в восемь тысяч, чтобы удалить из газеты Антона Сорокина. На другой день.
– Ничего не поделаешь, взял взятку, теперь редактор Шепеткин, и газета приняла хулиганский порнографический уклон. Шепеткин был представителем варшавских порнографических карточек.
Источник: ИА «Город55»