Глава Хакасии Виктор Зимин отстаивает целостность региона

Как сообщает издание «Хакасия Информ», Зимин сообщил, что, несмотря на громкие заявления других кандидатов, выборы протекают тихо и спокойно. Напомним, ранее один из кандидатов на пост главы республики Иван Миронов заявил, что Хакасия незаконно носит статус республики и что не существует такой народности, как хакасы, а также предложил объединить регион с Тывой и Красноярским краем.