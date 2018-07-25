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Posted 25 июля 2018, 14:45

Published 25 июля 2018, 14:45

Modified 23 февраля 2022, 11:56

Updated 23 февраля 2022, 11:56

Глава Хакасии Виктор Зимин отстаивает целостность региона

25 июля 2018, 14:45
Глава Республики Хакасия Виктор Зимин заявил, что территория региона, а также его целостность, не подвергнется никаким изменениям. Он также добавил, что в Хакасии продолжат жить и развиваться все народности.

Как сообщает издание «Хакасия Информ», Зимин сообщил, что, несмотря на громкие заявления других кандидатов, выборы протекают тихо и спокойно. Напомним, ранее один из кандидатов на пост главы республики Иван Миронов заявил, что Хакасия незаконно носит статус республики и что не существует такой народности, как хакасы, а также предложил объединить регион с Тывой и Красноярским краем.

Зимин отметил, что русский и хакасские языки уникальны, а народы, проживающие в республике, уже стали одной большой семьей, которую ни в коем случае нельзя «разбивать» на другие регионы. Комментируя заявление Миронова, Зимин добавил, что его высказывания аморальны и в них отсутствует логика.

Иван Миронов – единственный кандидат на пост главы Хакасии из московского региона. Отмечается, что он не прошел муниципальный фильтр. Ранее Миронов призвал игнорировать выборы.

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