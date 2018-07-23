В Омске собирают подписи в поддержку омского бизнесмена Калинина

«Мы не говорим о поблажках и привилегиях бизнесменам, мы требуем, чтобы был соблюден равный для всех закон, чтобы справедливое расследование уголовного дела продолжалось без применения незаконной в данном случае меры пресечения. Просим защитить от произвола и освободить бизнесмена Калинина Сергея Петровича из-под стражи, дать возможность быть с семьей и получить необходимую медицинскую помощь!» - сообщается в обращении.