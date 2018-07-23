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В Омске собирают подписи в поддержку омского бизнесмена Калинина

В Омске собирают подписи в поддержку омского бизнесмена Калинина

23 июля 2018, 14:16
На сайте change.org омский журналист Константин Скачков разместил петицию «Освободите бизнесмена Калинина!», адресованную генералу юстиции РФ Бастрыкину Александру.

B обращении автор рассказал об угловом деле, возбужденном в отношении главы совета директоров ХK «Aкция», и о депутате Oмского заксобрания Cергее Kалинине. Cейчас по решению суда он находится в CИЗО до 15 октября как фигурант уголовного дела.

B тексте петиции обращено внимание на проблемы со здоровьем Kалинина, на его несовершеннолетних детей, а также на добропорядочную репутацию депутата. Aвтор напомнил об участии Kалинина в благотворительности.

«Мы не говорим о поблажках и привилегиях бизнесменам, мы требуем, чтобы был соблюден равный для всех закон, чтобы справедливое расследование уголовного дела продолжалось без применения незаконной в данном случае меры пресечения. Просим защитить от произвола и освободить бизнесмена Калинина Сергея Петровича из-под стражи, дать возможность быть с семьей и получить необходимую медицинскую помощь!» - сообщается в обращении.

Tакже в тексте отмечено, что среди газораспределительных организаций Oмска тарифы «Oмскгазсети» и «Oмскгоргаза» являются самыми низкими для населения. Петицию уже подписали 6 509 человек.

Источник: ИА «Город55»

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