В Омске из станции юных техников мэрия сделала Центр аренды недвижимости

11 июля в ЦМИА Елену Сторожеву сменил Евгений Шульгин. По данным сервера раскрытия информации, они оба дети Урала: их бизнес-истории начинаются в Свердловской области. Из омских компаний Елена Сторожева была директором в ООО «Стройконсалдинг» и учредителем в ООО «Универсал» (только 18 июня 2018 года она передала компанию Кириллу Сторожеву). «Универсал» зарегистрирован как агентство недвижимости, а также компания, предоставляющая бухгалтерские услуги.