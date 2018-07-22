В Омске из станции юных техников мэрия сделала Центр аренды недвижимости

Ранее та же процедура преобразования прошла с детской спортивной школой №1.
В учредительных документах станции юных техников «Умельцы» и ДЮСШ №1 (изменения внесены 30 июня 2018) добавлены новые виды деятельности организаций. Так, по данным ЕГРЮЛ, основным ОКВЭДом стала «аренда и управление собственными или арендованным нежилым недвижимым имуществом».
Со сменой профиля организации в обоих случаях директором назначается Елена Сторожева. Небольшое отличие двух одинаковых организаций существует только в названиях. «Умельцы» переименованы в ЦАМИ (центр аренды и мониторинга имущества), ДЮСШ №1 переименована в ЦМИА (центр мониторинга и анализа).
Собственниками обоих центров первоначально являлся департамент образования администрации Омска, теперь головная компания — департамент имущественных отношений мэрии Омска.
11 июля в ЦМИА Елену Сторожеву сменил Евгений Шульгин. По данным сервера раскрытия информации, они оба дети Урала: их бизнес-истории начинаются в Свердловской области. Из омских компаний Елена Сторожева была директором в ООО «Стройконсалдинг» и учредителем в ООО «Универсал» (только 18 июня 2018 года она передала компанию Кириллу Сторожеву). «Универсал» зарегистрирован как агентство недвижимости, а также компания, предоставляющая бухгалтерские услуги.
Оперативно выяснить, для чего мэрии две идентичные компании, не удалось. Так же пока не ясно, что будет с фактическими станцией юных техников и ДСЮШ №1, которые потеряли свои юридические лица.
Источник: ИА «Город55»