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В Омске из станции юных техников мэрия сделала Центр аренды недвижимости

В Омске из станции юных техников мэрия сделала Центр аренды недвижимости

22 июля 2018, 10:09
Фото: Источник: ИА «Город55»
Межрайонная инспекция ФНС №12 по Омской области в пятницу, 20 июля, зарегистрировала дочернюю компанию депимущества — Центр аренды и мониторинга имущества (ЦАМИ). Ранее ИНН организации был закреплен за БУ дополнительного образования детей «Станция юных техников «Умельцы».

Ранее та же процедура преобразования прошла с детской спортивной школой №1.

В учредительных документах станции юных техников «Умельцы» и ДЮСШ №1 (изменения внесены 30 июня 2018) добавлены новые виды деятельности организаций. Так, по данным ЕГРЮЛ, основным ОКВЭДом стала «аренда и управление собственными или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Со сменой профиля организации в обоих случаях директором назначается Елена Сторожева. Небольшое отличие двух одинаковых организаций существует только в названиях. «Умельцы» переименованы в ЦАМИ (центр аренды и мониторинга имущества), ДЮСШ №1 переименована в ЦМИА (центр мониторинга и анализа).

Собственниками обоих центров первоначально являлся департамент образования администрации Омска, теперь головная компания — департамент имущественных отношений мэрии Омска.

11 июля в ЦМИА Елену Сторожеву сменил Евгений Шульгин. По данным сервера раскрытия информации, они оба дети Урала: их бизнес-истории начинаются в Свердловской области. Из омских компаний Елена Сторожева была директором в ООО «Стройконсалдинг» и учредителем в ООО «Универсал» (только 18 июня 2018 года она передала компанию Кириллу Сторожеву). «Универсал» зарегистрирован как агентство недвижимости, а также компания, предоставляющая бухгалтерские услуги.

Оперативно выяснить, для чего мэрии две идентичные компании, не удалось. Так же пока не ясно, что будет с фактическими станцией юных техников и ДСЮШ №1, которые потеряли свои юридические лица.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Департамент образования#Департамент имущественных отношений#Экономика#Омск сегодня
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