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В Омске состоится выставка беспородных собак «Крутой дворянин»

В Омске состоится выставка беспородных собак «Крутой дворянин»

20 июля 2018, 11:46
Фото: пресс-служба БЦ Радуга
В последние выходные июля, 22 июля, на стадионе «Динамо» в Омске пройдет VII ежегодная выставка беспородных собак «Крутой дворянин». Цель мероприятия – помочь собрать средства для лечения девятилетней подопечной благотворительного центра «Радуга».

Ребенок первый в России и четвертый в мире носитель редкого заболевания врожденного заболевания – синдрома NAIAD. Собранные средства пойдут на приобретение лекарства для того, чтобы болезнь не прогрессировала.

Организатором выставки стал Областной центр спортивно-служебного собаководства (ОЦССС). Для гостей будут организованы праздничные мероприятия. В этом году организаторы подготовили рекордное количество номинаций: самый большой, самый маленький, самый пушистый, самый пятнистый, самый длинный, самый белый, самый черный, самый умный и самый добрый.

Отличие выставки в том, что принять участие могут все желающие, зарегистрировать можно собаку любой породы. В качестве сюрприза организаторы подготовили костюмированное шоу. Победителей в номинациях выберут именно по самому креативному костюму.

Начало праздника в 12:00. Вход на выставку платный – 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей. Стоимость участия питомца в одной номинации – 300 рублей.

Источник: ИА «Город55»

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