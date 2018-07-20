В Омске состоится выставка беспородных собак «Крутой дворянин»

Ребенок первый в России и четвертый в мире носитель редкого заболевания врожденного заболевания – синдрома NAIAD. Собранные средства пойдут на приобретение лекарства для того, чтобы болезнь не прогрессировала.
Организатором выставки стал Областной центр спортивно-служебного собаководства (ОЦССС). Для гостей будут организованы праздничные мероприятия. В этом году организаторы подготовили рекордное количество номинаций: самый большой, самый маленький, самый пушистый, самый пятнистый, самый длинный, самый белый, самый черный, самый умный и самый добрый.
Отличие выставки в том, что принять участие могут все желающие, зарегистрировать можно собаку любой породы. В качестве сюрприза организаторы подготовили костюмированное шоу. Победителей в номинациях выберут именно по самому креативному костюму.
Начало праздника в 12:00. Вход на выставку платный – 100 рублей для взрослых и 50 рублей для детей. Стоимость участия питомца в одной номинации – 300 рублей.
Источник: ИА «Город55»