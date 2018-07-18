Депутат Ткачук: «Это грязные технологии. Какая разница, чья она супруга»

«Никто и не говорит о том, что детский клуб закрывается, не знаю, откуда эта информация вообще появилась. Есть, видимо, так называемый «клуб фанатов Ткачука», который пытается повернуть эту ситуацию в мою сторону, сделать из всего этого какой-то негатив. Само предложение очень простое – некоммерческая организация хочет привести помещения в порядок. Понимаете, она некоммерческая, значит, никакой прибыли из этого извлечь не может. Все бесплатные кружки и функционал сохранятся. Я ничего вот в этом плохого не вижу», - говорит на это Андрей Ткачук.