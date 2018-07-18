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Депутат Ткачук: «Это грязные технологии. Какая разница, чья она супруга»

Депутат Ткачук: «Это грязные технологии. Какая разница, чья она супруга»

18 июля 2018, 11:14
Фото: ИА «Город55»
Вице-спикер Омского Горсовета прокомментировал передачу муниципальных помещений «своей супруге».

«Это грязные технологии. На самом деле, если бы это была моя супруга, а это не так, то какая разница, чья она. Мы же рассматриваем не семейную жизнь, а конкретную ситуацию, рассматриваем проблему и человека, который сможет эту ситуацию изменить», - заявил Андрей Ткачук ИА «Город55».

Обвинения, на которые отвечает Ткачук, связаны с передачей в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества, а именно трех помещений, где сейчас расположены детские клубы «Салют», «Спутник», «Мечтатель», некоммерческой организации «Центр дополнительного образования». Учредителем центра является Елена Варфоломеева, которая, по информации «Нового Омска», является женой вице-спикера Горсовета Андрея Ткачука.

«В случае, если завтра депутаты проголосуют за, семья Ткачука даром получит сразу три муниципальных помещения. Таким образом супруга депутата сможет за счет бюджета расширить и приумножить свой бизнес», - пишет «Новый Омск».

То же СМИ сообщает о том, что накануне родителей, чьи дети посещают кружки в указанных клубах, уведомили о предстоящем переселении. На это Ткачук заявил, что детские клубы не будут закрыты, а «негатив» в СМИ развивают «фанаты Ткачука».

«Никто и не говорит о том, что детский клуб закрывается, не знаю, откуда эта информация вообще появилась. Есть, видимо, так называемый «клуб фанатов Ткачука», который пытается повернуть эту ситуацию в мою сторону, сделать из всего этого какой-то негатив. Само предложение очень простое – некоммерческая организация хочет привести помещения в порядок. Понимаете, она некоммерческая, значит, никакой прибыли из этого извлечь не может. Все бесплатные кружки и функционал сохранятся. Я ничего вот в этом плохого не вижу», - говорит на это Андрей Ткачук.

По информации источника ИА «Город55», Елена Варфоломеева действительно состояла в браке с Андреем Ткачуком, но на данный момент они оформили развод. Родственные связи – самая закрытая информация, ее практически невозможно доказать. Однако в конкретном случае - в августе будут опубликованы данные о доходах депутатов Горсовета (в ОГС Ткачук работает на постоянной основе), где должна будет быть указана и его супруга.

И без родства связь Андрея Ткачука и Елены Варфоломеевой можно проследить. Например, по данным сервера раскрытия информации, одно время они оба были учредителями ООО «Современный город» и ООО «Сиббизнесгрупп».

Впрочем, с родством или без него связь Ткачука и Варфоломеевой не доказывает предположение СМИ, что детские клубы будут закрыты.

Стоит отметить, что критика Ткачука происходит на фоне обострившегося конфликта между двумя группами влияния. Ткачук, предположительно, входит в так называемую группу генерал-майора полиции Виктора Камерцеля, «Новый Омск» аффилирован с их противником депутатом Госдумы Андреем Голушко.

Источник: ИА «Город55»

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