Ливинский: Подготовка электросетей «Россети» к зиме выполнена на 60%

Posted 13 июля 2018, 17:43
Published 13 июля 2018, 17:43
Modified 23 февраля 2022, 11:50
Updated 23 февраля 2022, 11:50
Зимой, как всегда, нагрузка на линию увеличивается. По словам Ливинского, к настоящему времени выполнено более 60% ремонтных работ. Сотрудники компании принимают меры для недопущения отключений в моменты максимальных нагрузок и в условиях непогоды. Об этом сообщает 1tv.ru.
«Россети» демонстрируют позитивную динамику финансовых показателей, отметил Ливинский. Это достигается путем сокращения издержек. Премьер-министр заявил, что нужно активнее внедрять энергоэффективные технологии.
«Прошу уделять особое внимание внедрению умных сетей, промышленного интернета и других современных технологий», - отметил Медведев.
Также Ливинский отметил, что «Россети» способны к 2023 году начать работать без убытков в республиках Северного Кавказа. Уже есть и постановление, вводящее специальную ответственность для субъектов РФ и сетевых компаний. Правительственным и частным структурам нужно создавать условия для улучшения платежной дисциплины и снижения потерь электричества.
Стало известно, что до конца текущего года в северокавказских республиках внедрят систему взаиморасчетов за электроэнергию. Последняя станет функционировать через одного оператора.