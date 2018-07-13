Ливинский: Подготовка электросетей «Россети» к зиме выполнена на 60%

Также Ливинский отметил, что «Россети» способны к 2023 году начать работать без убытков в республиках Северного Кавказа. Уже есть и постановление, вводящее специальную ответственность для субъектов РФ и сетевых компаний. Правительственным и частным структурам нужно создавать условия для улучшения платежной дисциплины и снижения потерь электричества.