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Posted 13 июля 2018, 17:43

Published 13 июля 2018, 17:43

Modified 23 февраля 2022, 11:50

Updated 23 февраля 2022, 11:50

Ливинский: Подготовка электросетей «Россети» к зиме выполнена на 60%

13 июля 2018, 17:43
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с гендиректором «Россетей» Павлом Ливинским. Эта энергосетевая компания является одной из крупнейших в мире. На встрече Ливинский рассказал о подготовке к зиме.

Зимой, как всегда, нагрузка на линию увеличивается. По словам Ливинского, к настоящему времени выполнено более 60% ремонтных работ. Сотрудники компании принимают меры для недопущения отключений в моменты максимальных нагрузок и в условиях непогоды. Об этом сообщает 1tv.ru.

«Россети» демонстрируют позитивную динамику финансовых показателей, отметил Ливинский. Это достигается путем сокращения издержек. Премьер-министр заявил, что нужно активнее внедрять энергоэффективные технологии.

«Прошу уделять особое внимание внедрению умных сетей, промышленного интернета и других современных технологий», - отметил Медведев.

Также Ливинский отметил, что «Россети» способны к 2023 году начать работать без убытков в республиках Северного Кавказа. Уже есть и постановление, вводящее специальную ответственность для субъектов РФ и сетевых компаний. Правительственным и частным структурам нужно создавать условия для улучшения платежной дисциплины и снижения потерь электричества.

Стало известно, что до конца текущего года в северокавказских республиках внедрят систему взаиморасчетов за электроэнергию. Последняя станет функционировать через одного оператора.

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