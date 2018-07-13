Гендиректор «Россетей» Ливинский выплатит более двух млрд дивидендов

В конце 2017 года цифровизация электросетей была объявлена основной государственной задачей. Стоимость проекта оценили в 1,3 триллиона рублей, но это не помешало компании объявить о выплате дивидендов в размере 2,5 миллиардов рублей.

В беседе с журналистами газеты «Коммерсант» Ливинский рассказал, как «Россети» станут воплощать проект цифровизации сетей в жизнь. В ходе работы будут применяться последние российские технологии и программное обеспечение. Благодаря этому повысится уровень локализации оборудования. На данный момент долг «Россетей» исчисляется в рублях. Проект по цифровизации сетей на стоимости задолженности никак не скажется. Долг выше нормативных проектов вырасти не должен. Цифровизация сетей окупится. Деньги будут возвращаться назад за счет уменьшения издержек. «Россети» хотят быть одним из локомотивов прогресса. Компания обладает огромным охватом. Ее работа легко поддается цифровизации. Все это является стимулом для развития сопутствующих отраслей, сообщил Ливинский. Гендиректор «Россетей» добавил, что компания собирается стать собственником сетевых активов «Обороэнерго» Минобороны РФ. Активы могут быть переданы в счет долга «Оборонэнергосбыта», превышающего отметку в четыре миллиарда рублей. В итоге «Оборонэнерго» имеет шансы стать «дочкой» «Россетей». Руководство компании планирует сделать сеть наблюдаемой. Это снизит ее потери до 7%. Ежегодная экономия составит 50 миллиардов рублей. Данные киловатт-часы будут кому-то предоставляться. Такой подход увеличит выручку еще на дополнительные 50 миллиардов рублей. Ливинский указал на намерение «Россетей» заплатить дивиденды по итогам января-марта. Общая сумма выплат составит порядка 2,5 миллиарда рублей. Далее данные выплаты станут поступательно увеличивать.