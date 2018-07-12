Мацелевич на суде: «Супруга вынуждена работать, чтобы обеспечить детей»

«Я нахожусь под стражей почти три года. А с учётом того, что не так давно один день в СИЗО приравняли к полутора дням тюрьмы, уже провел 4,5 года из своего наказания без вынесения приговора. Мне не имеет смысла скрываться и становиться пожизненно разыскиваемым. Притом что виновным, конечно, не признаю себя. Есть пример Меренкова, есть пример моего соседа по изолятору. Оба скрывались от следствия, потом сами пришли в СИЗО. Да и практика наказаний ужесточается. Я сам заинтересован, чтобы быстрее рассмотреть дело. Мой брат сейчас скрывается на Северном Кипре. Для него этот остров станет тюрьмой. Пусть и с видом на море. Меня же ждёт настоящая свобода. Никакой финансовой обеспеченности у меня уже нет. Я уже три года в СИЗО, супруга вынуждена работать, чтобы обеспечить детей», - заявил Мацелевич.