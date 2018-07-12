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Мацелевич на суде: «Супруга вынуждена работать, чтобы обеспечить детей»

Мацелевич на суде: «Супруга вынуждена работать, чтобы обеспечить детей»

12 июля 2018, 11:49
Фото: Источник: ИА «Город55»
Сегодня, 12 июля, Омский областной суд рассматривает ходатайство органов следствия о том, чтобы продлить срок содержания в СИЗО банкиру Станиславу Мацелевичу. Он обвиняется в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Ущерб оценивается в 1,7 млрд рублей.

В СИЗО он находится с сентября 2015 года. Теперь следователь просит продлить срок до 15 октября. Выступая в суде, Мацелевич рассказал, какие лишения вынужден терпеть.

«Я нахожусь под стражей почти три года. А с учётом того, что не так давно один день в СИЗО приравняли к полутора дням тюрьмы, уже провел 4,5 года из своего наказания без вынесения приговора. Мне не имеет смысла скрываться и становиться пожизненно разыскиваемым. Притом что виновным, конечно, не признаю себя. Есть пример Меренкова, есть пример моего соседа по изолятору. Оба скрывались от следствия, потом сами пришли в СИЗО. Да и практика наказаний ужесточается. Я сам заинтересован, чтобы быстрее рассмотреть дело. Мой брат сейчас скрывается на Северном Кипре. Для него этот остров станет тюрьмой. Пусть и с видом на море. Меня же ждёт настоящая свобода. Никакой финансовой обеспеченности у меня уже нет. Я уже три года в СИЗО, супруга вынуждена работать, чтобы обеспечить детей», - заявил Мацелевич.

Также он рассказал, почему пытался поучить гражданство Израиля в мае 2015 года.

«Я повёз супругу на обследование после болезни. Считается, что там лучшая медицина. Жена предложила и мне обследоваться. Есть медзаключение о подозрении на сходное заболевание. Узнали, что в Израиле лечение бесплатно, поэтому подали на гражданство. Уголовного дела тогда еще не было. Вернувшись в Россию, выяснилось, что анализы ошибочны», - уточнил банкир.

В это время он часто смотрел на жену и позже добавил : «Об этом я долго не рассказывал. Жена была против говорить о болезни. Надеюсь, она не обидится за это».

Источник ИА «Город55».

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