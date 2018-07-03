В Омске «самец» ара снес яйцо

Дрессировщица Таисия Обручешникова приехала в омский цирк на гастроли. Она работает с далматинцами, кошками, лошадьми и попугаем ара Феликсом. Птице 18 лет, и всегда хозяйка считала ее мальчиком, а Феликс, в свою очередь, никогда не доказывал обратного. До минувших выходных: как рассказали в цирке, внезапно Феликс снес яйцо.
«Я считала его мальчиком. Язык не поворачивается назвать женским именем...» - поделилась дрессировщица.
В цирке отмечают, что птица, обычно очень разговорчивая, стала тише. «Ведет себя чисто-по-женски - закатывает глаза, воротит клюв и причесывает перышки. <…> Мы не знаем, кто вылупится из яйца. Но очень надеемся, что динозавр», - шутят в цирке.
На самом деле такие яйца птичники называют пустыми. У птиц есть способность снести яйцо в одиночку, без самца. Но в таком случае оно не будет оплодотворенным и из него никто не вылупится.
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Как уточнили ИА “Город55” в цирке, яйцо действительно без "отца". Его нашли поздно вечером 1 июля. Как раз когда вся страна праздновала победу отечественной сборной в ⅛ финала чемпионата мира по футболу, чего мало кто ожидал.
“Таисия первая (ещё вместе со своей матерью Валентиной Филиппович) вывела далматинов на сцену в 1998 году. Они энергичные, но дрессуре поддаются трудно. На пенсии артистка мечтает открыть приют для животных. Сейчас в её номере только две собаки куплены в питомнике, остальные восемь - подобраны на улице, куплены у нерадивых хозяев. В номере еще заняты 3 бернских зенненхунда, 1 кошка, 2 шпица и 2 пони. За кадром - еще две кошки и попугай. Он просто прибился 18 лет назад: принесли хозяева в цирк и оставили. С тех пор и живет. Знает клички собак, командует охранниками”, - поделились в цирке.
Так, в Астрахани Феликс даже напугал охранника цирка, закричав в ночи: “Стой. Куда?” Мужчина растерялся - никого нет, темно. Отчитался: “Проверяю посты”, на что Феликс деловито ответил: “Давай-Давай”. Охранник обиделся, правда, уже утром, когда все понял. Как теперь звать попугая-командира, дрессировщица пока не знает.
Источник: ИА «Город55»