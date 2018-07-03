В Омске «самец» ара снес яйцо

“Таисия первая (ещё вместе со своей матерью Валентиной Филиппович) вывела далматинов на сцену в 1998 году. Они энергичные, но дрессуре поддаются трудно. На пенсии артистка мечтает открыть приют для животных. Сейчас в её номере только две собаки куплены в питомнике, остальные восемь - подобраны на улице, куплены у нерадивых хозяев. В номере еще заняты 3 бернских зенненхунда, 1 кошка, 2 шпица и 2 пони. За кадром - еще две кошки и попугай. Он просто прибился 18 лет назад: принесли хозяева в цирк и оставили. С тех пор и живет. Знает клички собак, командует охранниками”, - поделились в цирке.