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Художник из Омска рассказал, как появилось граффити с фанатами в кокошниках

Художник из Омска рассказал, как появилось граффити с фанатами в кокошниках

3 июля 2018, 18:05
Фото: www.instagram.com/alexart214
Футбольные болельщики стали главным мемом ЧМ-2018.

Граффити появилось на гараже по улице Окской в московском районе Кузьминки после встречи сборных России и Испании, состоявшейся 1 июля. Там несколько лет назад поселился художник из Омска Алекс Мелентьев и, вдохновленный игрой, изобразил трех болельщиков, неожиданно для себя обретших популярность. Они засветились в эфире матча, сидя на трибунах в кокошниках и жадно поедающих хот-доги. Также графитчик дорисовал им каравай с солью. Не доставало только рушника.

«Естественно, смотрел [матч], но не особо верил в наших. А такие замечательные фанаты за несколько секунд эфира смогли взбодрить и порадовать очень много людей и даже после матча», поделился с ИА «Город55» автор граффити. В подписи к посту в Instagram он также пояснил: «Люди покушать просто решили, кто ж знал, что несколько секунд их так прославят) очень колоритные, вот и показали их на весь мир».

По словам художника, работа заняла около двух часов. С владельцем гаража, ставшим холстом, Мелентьев еще не встречался.

«В этом вся суть уличного искусства, нарисовал, сфотал и забыл. Никаких согласований, никаких претензий», пояснил бывший омич.

В родном городе он известен граффити в память о погибших велосипедистах Сергее Ефимове и Владимире Кабанове, а также о Ефимове и англичанке Эмме Уилкинсон. Последняя скончалась в ДТП на трассе Тюмень – Омск во время ретропробега «Пекин – Париж». В Москве художник успел нарисовать портрет Сергея Миронова, который на парламентских слушаниях назвал стрит-арт артритом, сцену из фильма «Назад в будущее» и ряд других работ.

Минувший же матч оказался историческим: впервые за 32 года отечественная команда вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв по пенальти соперников. Ликовала вся страна. Но в один из моментов телекамера показала трибуны, где двое мужчин и женщина были увлечены не матчем, а едой. Они стали самыми узнаваемыми фанатами российской сборной и породили волну фотожаб в интернете.

Как пишет «Дождь», болельщиками оказались дизайнер Инна Каленская, ее муж, вице-президент холдинга «ИМА» Дмитрий Гнатюк и их племянник, владелец бара Юрий Гнатюк. «В этот момент столько эмоций уже было отдано, мы так болели, что просто хотелось чуть-чуть перекусить, отдохнуть и дождаться пенальти», рассказал изданию Юрий Гнатюк. «Сосиски приносят победу. Мы и раньше это подозревали, а теперь уверены», добавляет его дядя. Они уточнили, что в руках у них были именно хот-доги.

Источник: ИА «Город55»

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