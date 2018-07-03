Художник из Омска рассказал, как появилось граффити с фанатами в кокошниках

«Естественно, смотрел [матч], но не особо верил в наших. А такие замечательные фанаты за несколько секунд эфира смогли взбодрить и порадовать очень много людей и даже после матча», – поделился с ИА «Город55» автор граффити. В подписи к посту в Instagram он также пояснил: «Люди покушать просто решили, кто ж знал, что несколько секунд их так прославят) очень колоритные, вот и показали их на весь мир».