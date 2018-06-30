В Омске проверили появление химического запаха в воздухе

Как сообщили в региональном Минприроды, 28 и 29 июня в Центр экологического мониторинга поступили жалобы горожан на химический запах в воздухе. В первый день передвижная экологическая лаборатория выезжала на улицу 17-ю Рабочую, 101/б, во второй - на улицу Химиков, 56/4.