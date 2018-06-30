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В Омске проверили появление химического запаха в воздухе

В Омске проверили появление химического запаха в воздухе

30 июня 2018, 19:21
Фото: omskportal.ru
Странный запах заметили жители Осктябрьского и Советского округов Омска.

Как сообщили в региональном Минприроды, 28 и 29 июня в Центр экологического мониторинга поступили жалобы горожан на химический запах в воздухе. В первый день передвижная экологическая лаборатория выезжала на улицу 17-ю Рабочую, 101/б, во второй - на улицу Химиков, 56/4.

"Экспресс-анализ проб атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявил", - резюмировали в Минприроды.

Дополнительно эксперты проведут анализы проб в стационарной лаборатории.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что, по данным Обь-Иртышского УГМС, с полуночи 28 июня и до утра 29 июня в городе наблюдался штиль, при котором вредные примеси слабо рассеиваются.

"Этот факт влечет за собой загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, транспорта и других объектов", - добавили в министерстве.

Источник: ИА "Город55"

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