В Омске проверили появление химического запаха в воздухе

Как сообщили в региональном Минприроды, 28 и 29 июня в Центр экологического мониторинга поступили жалобы горожан на химический запах в воздухе. В первый день передвижная экологическая лаборатория выезжала на улицу 17-ю Рабочую, 101/б, во второй - на улицу Химиков, 56/4.
"Экспресс-анализ проб атмосферного воздуха превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявил", - резюмировали в Минприроды.
Дополнительно эксперты проведут анализы проб в стационарной лаборатории.
Вместе с тем в ведомстве отметили, что, по данным Обь-Иртышского УГМС, с полуночи 28 июня и до утра 29 июня в городе наблюдался штиль, при котором вредные примеси слабо рассеиваются.
"Этот факт влечет за собой загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных предприятий, тепловых электростанций, транспорта и других объектов", - добавили в министерстве.
Источник: ИА "Город55"