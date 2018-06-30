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Прокуратура подала в суд на омский ТЮЗ

Прокуратура подала в суд на омский ТЮЗ

30 июня 2018, 16:46
Фото: ИА «Город55»
В театре нашли нарушения пожарной безопасности и мер противодействия терроризму.

В Центральном районном суде рассматривается дело по иску прокурора Центрального округа к ТЮЗу. Во время проверки оказалось, что в театре не во всем соблюдается законодательство.

«В обоснование искового заявления указано, что по результатам проверки соблюдения требований законодательства об обеспечении пожарной безопасности, антитеррористической защищенности в здании омского ТЮЗа установлен ряд нарушений», - сообщили в суде.

Прокуратура просит суд обязать театр устранить нарушения. Заседание назначено на 5 июля.

Источник: ИА «Город55»

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