Прокуратура подала в суд на омский ТЮЗ

В Центральном районном суде рассматривается дело по иску прокурора Центрального округа к ТЮЗу. Во время проверки оказалось, что в театре не во всем соблюдается законодательство.
«В обоснование искового заявления указано, что по результатам проверки соблюдения требований законодательства об обеспечении пожарной безопасности, антитеррористической защищенности в здании омского ТЮЗа установлен ряд нарушений», - сообщили в суде.
Прокуратура просит суд обязать театр устранить нарушения. Заседание назначено на 5 июля.
Источник: ИА «Город55»