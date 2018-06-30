Фаэтон Dodge и дамы: лидер «Крематория» рассказал об одном дне в Омске

«Когда я называл группу «Крематорий», никогда не думал, что эта история продлится так долго. Это было покорение Эвереста, и мы крайне довольны. Не знаю, будем ли ставить точку, но дальнейших планов не строим», - признался журналистам фронтмен Армен Григорян.