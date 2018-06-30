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Фаэтон Dodge и дамы: лидер «Крематория» рассказал об одном дне в Омске

Фаэтон Dodge и дамы: лидер «Крематория» рассказал об одном дне в Омске

30 июня 2018, 22:30
Фото: ИА «Город55»
Музыканты не в первый раз приезжают с концертом. Сегодняшний день они провели, катаясь на ретроавтомобиле и отдыхая на даче давнего поклонника.

Сегодня, 30 июня, группа «Крематорий» выступила в парке на Королева, собрав толпу почитателей. Скоро команде исполнится 35 лет, чего сами музыканты не ожидали.

«Когда я называл группу «Крематорий», никогда не думал, что эта история продлится так долго. Это было покорение Эвереста, и мы крайне довольны. Не знаю, будем ли ставить точку, но дальнейших планов не строим», - признался журналистам фронтмен Армен Григорян.

Сам он любит переслушивать такие альбомы и сборники группы, как «Зомби», «Трилогия», «Живые и мертвые». Из творчества коллег по цеху Григорян назвал Джонни Кеша, Френка Заппу, Linkin Park, Muse. «Вся новая музыка интересна с точки зрения звучания и прогрессивных технологий. Это источник новых идей и для меня», - отметил он.

Также певец рассказал, что каждый город, где выступала группа, по-своему запоминается, в каждом есть поклонники, которые росли с группой. Такие есть и в Омске - они устроили для музыкантов ретропробег.

«Было крайне интересно проехать на ретромобиле Dodge Victory 1928 года выпуска. <...> Во время автопробега мы, наверное, выглядели как медведи, которых возят по городу. Но люди нам улыбались, махали. Встречались дамы на не менее красивых авто, с которыми удалось познакомиться. Город понемногу движется в сторону улыбок», - описал впечатления музыкант.

А вот состояние дорог, по мнению Григоряна, не слишком поменялось. Хотя только за последние два года в ремонт городских улиц было вложено около 2 млрд рублей, не считая аварийно-восстановительных работ, или так называемого ямочного ремонта.

Кроме того, до концерта группа успела побывать на даче давнего приятеля. Музыканты с удивлением увидели, что на воротах изображена обложка «Двойного альбома» «Крематория»: герб с крылатыми слонами.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Культура#Омск сегодня
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