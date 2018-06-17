Публика «Симфопарка» в качестве сюрприза получила музыку из игры «Марио»

Мы сюда с сыном ехали издалека на велосипедах. Хотели пораньше, но не получилось. В прошлый раз мне очень запомнилось то, как симфонический оркестр играл здесь обработку песни великой омской группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану». Это было феерично, такая знаковая вещь. Если бы мне кто-то 15-20 лет сказал, что Омский академический симфонический оркестр в парке будет играть хотя бы какую-то песню «ГО» - я бы не поверил и рассмеялся такому человеку в лицо. А в прошлом году это состоялось. Я стоял и не верил своим ушам. Так что теперь отношусь к каждому выступлению оркестра с большим интересом. А в целом идея проекта очень хорошая.