Публика «Симфопарка» в качестве сюрприза получила музыку из игры «Марио»

В концертной части проекта выступили все три оркестра Омской филармонии – духовой, камерный и симфонический. Причем симфонический – дважды. В утренней программе «Прогулка по Диснейленду» для детей он представил музыку из мультфильмов, а актеры театра «Третий круг» выходили на сцену здесь в образах мультперсонажей.
Камерный оркестр в программе «Танцевальный калейдоскоп» сыграл танцевальную музыку композиторов трех веков – от Моцарта до Пьяццоллы.
А духовой оркестр в программе «Мелодии голубого экрана» исполнил композиции кино и эстрады XX века.
«Фишкой» «Симфопарка» в этом году стало разделение его территории на разные интерактивные зоны: «Античность», «Средневековье», «Галантный век», «Романтизм» и «Авангард». В каждой из них можно было сыграть свадьбу, сфотографироваться с живыми статуями, поучаствовать в мастер-классах – например, по рисованию, потанцевать (за это уже традиционно отвечает омская студия «Галианта»). Кроме того – послушать интересные лекции и пострелять из лука и арбалета.
Точка зрения
Гости проекта поделились с «Городом55» впечатлениями от услышанного (либо ожиданиями от предстоящего вечернего концерта Омского академического симфонического оркестра).
Сергей, токарь-оператор станков с ЧПУ:
Послушал выступление духового оркестра, мне оно понравилось. За исключением попурри – это мешанина.
Вообще, как я считаю, проекту не хватает коммерциализации. Она пока ненавязчивая. Мало разнообразия в еде, которую предлагают. По сути только шашлыки.
Евгений Рабинович, председатель Омской областной организации защиты прав потребителей «Щит»:
Я послушал много программ, мне понравилось все. В том числе эстрадные ансамбли, все на высоком уровне. Не могу что-то выделить.
Вообще я любитель джаза. Поэтому теперь жду еще и проекта «Jazz парк».
Конечно, весь этот проект разнообразит культурную жизнь города, но в отличие от прежних времен сейчас у нас новый директор филармонии. И она очень хорошо использовала опыт Остапа Бендера. Раньше в парки никогда не продавали билеты, сейчас в «Парк на Королева» билеты продают. Хотя да, понятно, что тут еще и музыку играют. Так что такую идею можно только приветствовать. Вообще мероприятий такого рода у нас очень мало.
Андрей Чурсин, дизайнер:
Мы сюда с сыном ехали издалека на велосипедах. Хотели пораньше, но не получилось. В прошлый раз мне очень запомнилось то, как симфонический оркестр играл здесь обработку песни великой омской группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану». Это было феерично, такая знаковая вещь. Если бы мне кто-то 15-20 лет сказал, что Омский академический симфонический оркестр в парке будет играть хотя бы какую-то песню «ГО» - я бы не поверил и рассмеялся такому человеку в лицо. А в прошлом году это состоялось. Я стоял и не верил своим ушам. Так что теперь отношусь к каждому выступлению оркестра с большим интересом. А в целом идея проекта очень хорошая.
«Гвоздем» программы был концерт симфонического оркестра в 20:00. Перед его началом дирижер коллектива Дмитрий Васильев побеседовал с журналистами. В частности он прокомментировал то, как составлялась программа вечернего концерта.
«Понятно, что она должна состоять не только из чего-то веселенького. Вся классическая музыка, даже если и веселая, она с микроподтекстом. Кто хочет просто послушать музыку, тот удовлетворится звуками. Кто хочет чего-то сложнее – тот в той же музыке найдет «второе дно». Главное же – мы этот праздник делаем для омичей и гостей города, если другие города хотят такой опыт повторить – ради бога», - сказал дирижер.
Также Васильев предупредил, что в концерте будет нечто необычное – уже не песня «Гражданской обороны», но тем не менее. Он назвал это сюрпризом, попросив дождаться самого выступления и не раскрывая интригу.
Проект посетил и врио губернатора Александр Бурков. Перед началом выступления оркестра он поприветствовал публику и наградил благодарственными письмами омских молодых музыкантов и вокалистов - лауреатов различных творческих конкурсов этого и прошлого годов. А также и их преподавателей, в том числе – первую скрипку оркестра Александра Муралева, который по совместительству преподает в ДШИ № 1 и Омском музыкальном училище имени Шебалина. Молодые таланты поучаствовали и в самом концерте.
Открыла программу увертюра к опере Бизе «Кармен», а продолжила ария Генделя «Amen Alleluia», в ее исполнении участвовала студентка училища имени Шебалина Мария Лупарева. А далее было много самых разных номеров, среди них больше всего было известных хитов классической музыки – от «Nessun Dorma» Пуччини и «Пустячка» Андерсона до «В пещере горного короля» Грига и «Полета Валькирий» Вагнера. Среди заключительных сыгранных произведений отметим фрагмент мюзикла Бернстайна «Вестсайдская история» с участием вокалистов филармонии Вероники Бартеньевой и Константина Захарова.
Ну а обещанным сюрпризом стала музыка из компьютерной игры «Марио», причем дополнительно повеселило публику видео из нее же, которое показывали во время исполнения на большом экране.
Организаторы будут подсчитывать число пришедших на проект зрителей в понедельник, но, по из предварительной информации, установлен новый рекорд посещаемости. В 2017 году цифра составляла около 7 тыс. человек.
Далее филармония проведет проект «Jazz парк» - он состоится 7 июля.
Кирилл Янчицкий
Источник: ИА «Город55»