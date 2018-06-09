Молодую учительницу уволили из омской школы за фотосессию в купальнике

После одной из фотосессий в купальнике для магазина одежды преподавателя 7-9 классов вызвала на ковер завуч по воспитательной работе, которая временно исполняла обязанности директора, и попросила ее уволиться.

Виктория не размещала фотографий с фотосессии в социальных сетях, чтобы их не увидели ученики, поэтому считает, что, вероятнее всего, кадры попались на глаза родителям школьников на одном из новостных сайтов в Интернете, после чего они и пожаловались руководству школы.

Молодой учительнице предложили написать заявление по собственному желанию, иначе поводом для увольнения будут систематические дисциплинарные нарушения.

«Я не понимала, я же не в белье, не в чулках стою. Я говорю: «А вы не знаете, что такое Америка 50-х? Стиль пин-ап?». Извините меня, это же не реклама мужского салона. Люди фотографируются, выкидывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина», — рассказала Виктория НГС.ОМСК .

В итоге учительница все же написала заявление по собственному желанию, поскольку считает, что ей все равно не дали бы спокойно работать.

Если бы учительница вашего ребенка подрабатывала моделью и снималась в купальнике, как бы вы к этому отнеслись?