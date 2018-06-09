Молодую учительницу уволили из омской школы за фотосессию в купальнике

Posted 9 июня 2018,, 03:41
Published 9 июня 2018,, 03:41
Modified Сегодня, 01:58
Updated Сегодня, 01:58
После одной из фотосессий в купальнике для магазина одежды преподавателя 7-9 классов вызвала на ковер завуч по воспитательной работе, которая временно исполняла обязанности директора, и попросила ее уволиться.
Виктория не размещала фотографий с фотосессии в социальных сетях, чтобы их не увидели ученики, поэтому считает, что, вероятнее всего, кадры попались на глаза родителям школьников на одном из новостных сайтов в Интернете, после чего они и пожаловались руководству школы.
Молодой учительнице предложили написать заявление по собственному желанию, иначе поводом для увольнения будут систематические дисциплинарные нарушения.
«Я не понимала, я же не в белье, не в чулках стою. Я говорю: «А вы не знаете, что такое Америка 50-х? Стиль пин-ап?». Извините меня, это же не реклама мужского салона. Люди фотографируются, выкидывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина», — рассказала Виктория НГС.ОМСК.
В итоге учительница все же написала заявление по собственному желанию, поскольку считает, что ей все равно не дали бы спокойно работать.
Источник: ИА «Город55»