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Posted 9 июня 2018,, 03:41

Published 9 июня 2018,, 03:41

Modified Сегодня, 01:58

Updated Сегодня, 01:58

Молодую учительницу уволили из омской школы за фотосессию в купальнике

9 июня 2018, 03:41
Спорная история случилась с 26-летней омичкой Викторией, которая работала учителем истории в школе № 7 и в свободное время подрабатывала в модельном агентстве.

После одной из фотосессий в купальнике для магазина одежды преподавателя 7-9 классов вызвала на ковер завуч по воспитательной работе, которая временно исполняла обязанности директора, и попросила ее уволиться.

Виктория не размещала фотографий с фотосессии в социальных сетях, чтобы их не увидели ученики, поэтому считает, что, вероятнее всего, кадры попались на глаза родителям школьников на одном из новостных сайтов в Интернете, после чего они и пожаловались руководству школы.

Молодой учительнице предложили написать заявление по собственному желанию, иначе поводом для увольнения будут систематические дисциплинарные нарушения.

«Я не понимала, я же не в белье, не в чулках стою. Я говорю: «А вы не знаете, что такое Америка 50-х? Стиль пин-ап?». Извините меня, это же не реклама мужского салона. Люди фотографируются, выкидывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина», — рассказала Виктория НГС.ОМСК.

В итоге учительница все же написала заявление по собственному желанию, поскольку считает, что ей все равно не дали бы спокойно работать.

Источник: ИА «Город55»

Если бы учительница вашего ребенка подрабатывала моделью и снималась в купальнике, как бы вы к этому отнеслись?
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