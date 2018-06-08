Мацелевичу не дали выйти из СИЗО

Его коллега Андрей Мотовилов продолжил: «На сегодняшний день все допросы проведены, предварительное следствие закончено. Так как можно ему препятствовать? В материалах нет подтверждения попыток давления на свидетелей, уничтожения документов, как указывало следствие. Обращение в Израиль было более чем за год до того, как начал собираться материал предварительной проверки». Он также отметил, что Мацелевичу только в прошлом месяце впервые за все время нахождения в СИЗО дали увидеться с родными, с женой. «По сути, он уже отбывает наказание», – заметил Мотовилов.