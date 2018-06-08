Мацелевичу не дали выйти из СИЗО

Сегодня, 8 июня, Омский областной суд рассмотрел ходатайство следствия о том, чтобы продлить срок заключения под стражей Станислава Мацелевича, обвиняемого в создании преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Он истекал 13 июня. На заседание также явились близкие банкира. «Помолодел, кажется», – заметили они, глядя на улыбчивого, коротко стриженного Мацелевича.
Обосновывая ходатайство, следователь стала настаивать, что Мацелевич, выйдя из-под стражи, может оказывать давление на свидетелей и скрыться, как и два его подельника. Ранее банкир подавал обращение на получение гражданства Израиля. Кроме того, обвиняемый все еще знакомится с материалами уголовного дела.
«На ознакомлении у обвиняемого 186 томов, 63 им прочитано. За один день он знакомится с 1-2 томами», – уточнила следователь и предложила продлить срок заключения до 15 июля.
Защита ожидаемо попросила отклонить ходатайство. По словам адвоката Андрея Хабарова, само нахождение банкира под стражей незаконно, так как не было постановления о возбуждении уголовного дела.
Его коллега Андрей Мотовилов продолжил: «На сегодняшний день все допросы проведены, предварительное следствие закончено. Так как можно ему препятствовать? В материалах нет подтверждения попыток давления на свидетелей, уничтожения документов, как указывало следствие. Обращение в Израиль было более чем за год до того, как начал собираться материал предварительной проверки». Он также отметил, что Мацелевичу только в прошлом месяце впервые за все время нахождения в СИЗО дали увидеться с родными, с женой. «По сути, он уже отбывает наказание», – заметил Мотовилов.
Сам Мацелевич тоже взял слово: «Я никогда не намеревался скрываться. Почти три года нахожусь в заключении. Считаю, что половина срока моих мучений позади. Если бы сбежал, мои страдания не закончились бы: у меня остались любимая жена, маленькие дети, родители. Я достаточно быстро знакомлюсь с материалами дела, я сам заинтересован, чтобы дело быстрее попало в суд», – выступил Мацелевич, по-прежнему считая себя невиновным.
Доводы защиты отверг прокурор Дмитрий Казанник. Он напомнил, поскольку срок заключения под стражей банкиру продляли уже неоднократно, в деле хватает подтверждений, что тот может сбежать или давить на свидетелей, а уголовное дело было возбуждено в установленном порядке. «Даже два. А потом сведены в одно производство», – отметил прокурор.
В итоге судья Николай Гаркуша удовлетворил ходатайство. Оснований для более мягкой меры суд не увидел. У защиты есть трое суток на обжалование. Когда приставы уводили Мацелевича, тот по-прежнему бодро помахал родным.
Напомним, Мацелевич находится в СИЗО с сентября 2015 года. По версии следствия, банкир вместе с сообщниками пытался уничтожить документы, оказывал воздействие на свидетелей и вообще препятствовал расследованию. Пока Мацелевич находился под стражей, арбитражный суд признал его компанию СРО «Первая гильдия строителей» банкротом. Иск подало тюменское ООО «Ремстройдеталь». Еще ранее банкир смог добиться, чтобы тот же арбитраж признал недействительными сделки со средствами компенсационного фонда гильдии.
Источник: ИА «Город55»