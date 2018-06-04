Озвучена новая версия жесткой посадки вертолета под Омском

Как рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ, сегодня на территории свинокомплекса компании «Титан-Агро», где совершил аварийную посадку вертолет Ми-8Т, проводится дополнительный осмотр места происшествия. К нему присоединились представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК). К ранее озвученной версии о том, что падение могла спровоцировать птица, попавшая в двигатель, добавилась еще одна: следователи разбираются, не допустил ли ошибку экипаж.
«Уже проведены опросы членов экипажа и авиатехников, которые были на борту. Следователи изъяли техническую документацию на воздушное судно, ее передали в МАК. Приоритетной версией произошедшего остается попадание птицы в левый двигатель и последующее падение оборотов в нем. Но также будет дана оценка действиям пилотов судна», – сообщили ИА «Город55» в ведомстве.
Напомним, ЧП случилось в пятницу утром, 1 июня, в районе деревни Петровка Омского района. Резко снижающийся вертолет заметила охрана свинокомплекса. В результате у вертолета оказались повреждены концевая балка, левый двигатель и левый топливный бак, передняя стойка, кольцо левой стойки и фюзеляж. Из находившихся на борту людей никто серьезно не пострадал. Судно принадлежало авиакомпании «Полярные авиалинии», занимающейся пассажирскими и грузовыми перевозками в Якутии. В Омске судно было на ремонте, после которого должно было прибыть в Новосибирск.
Источник: ИА «Город55»