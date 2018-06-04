Озвучена новая версия жесткой посадки вертолета под Омском

Напомним, ЧП случилось в пятницу утром, 1 июня, в районе деревни Петровка Омского района. Резко снижающийся вертолет заметила охрана свинокомплекса. В результате у вертолета оказались повреждены концевая балка, левый двигатель и левый топливный бак, передняя стойка, кольцо левой стойки и фюзеляж. Из находившихся на борту людей никто серьезно не пострадал. Судно принадлежало авиакомпании «Полярные авиалинии», занимающейся пассажирскими и грузовыми перевозками в Якутии. В Омске судно было на ремонте, после которого должно было прибыть в Новосибирск.