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Мэр получила представление прокуратуры за пожертвования «Тепловой компании»

Мэр получила представление прокуратуры за пожертвования «Тепловой компании»

30 мая 2018, 11:16
Прокуратура города Омска провела проверку деятельности муниципального предприятия «Тепловая компания». Специалисты выявили многочисленные и существенные нарушения требований федерального законодательства в финансово-хозяйственной деятельности организации.

В частности, установлены факты заключения необоснованных сделок, пожертвований денежных средств, выплат премий административно-управленческому персоналу, финансирование командировок, экономически необоснованные расходы, неправомерные затраты по оформлению не принадлежащего «Тепловой компании» имущества и прочее.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления руководству организации и Мэру Омска. Ведомство продолжит контроль рассмотрения представлений и процесс устранения допущенных нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

Источник: ИА «Город55»

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