Мэр получила представление прокуратуры за пожертвования «Тепловой компании»

В частности, установлены факты заключения необоснованных сделок, пожертвований денежных средств, выплат премий административно-управленческому персоналу, финансирование командировок, экономически необоснованные расходы, неправомерные затраты по оформлению не принадлежащего «Тепловой компании» имущества и прочее.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла представления руководству организации и Мэру Омска. Ведомство продолжит контроль рассмотрения представлений и процесс устранения допущенных нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.
Источник: ИА «Город55»