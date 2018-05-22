За снесенный дом на Сажинской попросили больше денег

Месяц спустя не заканчивается история с домом на Сажинской, 35, перейдя от баррикад и митингов к исключительно судебным тяжбам. Как рассказал ИА «Город55» его бывший жилец Степан Суворов, семья проиграла очередной иск к администрации города. Омичи настаивали, что мэрия незаконно признала жилище аварийным - без их ведома и без экспертизы, из-за чего их принудительно выселили. Они готовят жалобу на решение суда, а также новый иск - на увеличение суммы компенсации.
Дело в том, что в рамках расселения аварийного жилья мэрия выделила семье 2,56 млн рублей на покупку другого жилища. Но, по словам Суворова, при расчетах чиновники занизили метраж. «Компенсацию рассчитали за 68 кв. м, а дом был 75 кв. м. Эти несколько «квадратов» - кухня, которую они посчитали за самовольную пристройку, хотя, оформляя дом в собственность, их учли», - пояснил омич.
По предварительным оценкам Суворовых, размер компенсации должен быть больше примерно на 400 тыс. рублей. А пока многочисленное семейство – мать, четверо взрослых детей, а также будущие невестка и зять – живет на съемной квартире и у знакомых.
«Мы по друзьям и знакомым разъехались. Часть семьи пока в Лукьяновке на съемной двушке, но скоро ее продают. <…> Вещи разбросаны по всему городу. Пытаемся получить деньги, там есть определенные сложности. В качестве нового жилья тоже присматриваем домики. Но они либо посредственные, либо на окраине. Пока только пара достойных вариантов попадалась – на 17 Северной и в Порт-Артуре. Это, конечно, не то, что жить в самом центре, как раньше», - поделился Степан.
В мэрии, в свою очередь, прокомментировали: «Средства переведены на специальный счет еще в 2015 году. Воспользовались ли граждане этими деньгами, нам неизвестно, поскольку это их личное дело». По данным ведомства, демонтаж дома уже завершили, вывоз строительного мусора закончит подрядная организация.
ИА «Город55» осмотрело столетний особняк, служивший жильем сначала семье священника, а затем Суворовых, получивших его после спасения из блокадного Ленинграда. В сущности дом, огороженный забором, пока стоит, хоть и без кровли, которую разобрали еще в первую неделю после выселения последних жильцов. Строители сняли обшивку, демонтировали часть стен. Также остались стоять хозпостройки и обломки соседнего дома, снесенного два месяца назад.
Напомним, на протяжении около десяти лет жильцы пытались спасти дом 1917 года постройки, позже к ним подключились историки. На другой стороне оказалась городская администрация. За противостоянием наблюдали десятки камер СМИ.
В 2007 году мэрия объявила здание аварийным, жить в доме, по заверениям экспертов, было опасно. Семье Суворовых предложили сначала переехать в другое жилье на улице Гашека, а затем получить 2,56 млн рублей компенсации. Но омичи отказались и от квартиры, и от денег и попытались оспорить решение об аварийности в суде. Семья считает, что властям нужен дорогостоящий участок под домом, который жители не оформили в собственность. Омичи подозревают, что на землю претендует омская таможня, расположенная через дорогу.
Историки, в свою очередь, защищали культурную ценность объекта. Это была целая усадьба настоятеля церкви из двух домов и ряда церковных служб. Минкульт же отказал в просьбе включить их в список вновь выявленных объектов исторического наследия.
В итоге 20 апреля Суворовы подписали акт о выселении, а 25 апреля начался демонтаж дома.
Источник: ИА «Город55»