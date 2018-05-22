За снесенный дом на Сажинской попросили больше денег

«Мы по друзьям и знакомым разъехались. Часть семьи пока в Лукьяновке на съемной двушке, но скоро ее продают. <…> Вещи разбросаны по всему городу. Пытаемся получить деньги, там есть определенные сложности. В качестве нового жилья тоже присматриваем домики. Но они либо посредственные, либо на окраине. Пока только пара достойных вариантов попадалась – на 17 Северной и в Порт-Артуре. Это, конечно, не то, что жить в самом центре, как раньше», - поделился Степан.