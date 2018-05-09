Парад Победы прошел на Соборной площади в Омске

Сегодня, 9 мая, по всей стране празднуют 73-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. В Омске состоится сразу несколько мероприятий, посвященных этому важному поводу.

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К 12:00 сотни горожан и гостей города собрались на Соборной площади, где проходило торжественное построение войск омского гарнизона.

На мероприятии также присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и первые лица региона: мэр Омска Оксана Фадина, врио губернатора Александр Бурков, председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский, митрополит Омский и Таврический Владимир и другие почетные гости.

Торжественным маршем по Соборной площади прошли курсанты и офицеры Омского автобронетанкового инженерного института, расчет института водного транспорта, кадеты, юнармейцы, десантники, сотрудники УФСИН и МЧС.

Парад техники в этом году открыл легендарный танк Т-34. Напомним, впервые омичи увидели военную легенду в прошлом году. Танк был отреставрирован специалистами завода «Омсктрансмаш» и Омского автобронетанкового инженерного института.

Всего на Соборную площадь выехало 28 единиц военной техники, в том числе мотоциклы, КамАЗы, ГАЗы, ЗИЛы.

Парад сопровождала музыка военного оркестра. Все участники в честь 9 Мая исполнили известную песню «День Победы», гарнизону подпевали все гости и ветераны. Многие не скрывали искренних слез.

Источник: ИА «Город55»