Парад Победы прошел на Соборной площади в Омске

К 12:00 сотни горожан и гостей города собрались на Соборной площади, где проходило торжественное построение войск омского гарнизона.
На мероприятии также присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и первые лица региона: мэр Омска Оксана Фадина, врио губернатора Александр Бурков, председатель регионального Заксобрания Владимир Варнавский, митрополит Омский и Таврический Владимир и другие почетные гости.
Торжественным маршем по Соборной площади прошли курсанты и офицеры Омского автобронетанкового инженерного института, расчет института водного транспорта, кадеты, юнармейцы, десантники, сотрудники УФСИН и МЧС.
Парад техники в этом году открыл легендарный танк Т-34. Напомним, впервые омичи увидели военную легенду в прошлом году. Танк был отреставрирован специалистами завода «Омсктрансмаш» и Омского автобронетанкового инженерного института.
Всего на Соборную площадь выехало 28 единиц военной техники, в том числе мотоциклы, КамАЗы, ГАЗы, ЗИЛы.
Парад сопровождала музыка военного оркестра. Все участники в честь 9 Мая исполнили известную песню «День Победы», гарнизону подпевали все гости и ветераны. Многие не скрывали искренних слез.
Источник: ИА «Город55»